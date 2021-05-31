Собак привлекут для обнаружения больных COVID-19 по запаху

Собак могут использовать после специального обучения, чтобы обнаружить по запаху людей с коронавирусом, даже если у них нет четко выраженных симптомов. Такие живые "сканеры" удобно использовать в аэропортах, где собак уже привлекают для обнаружения бомб, запрещенных к перевозке лекарств или наркотиков. Собаки помогут сократить долгие ожидания на линиях тестирования, тем самым способствуя сдерживанию передачи коронавируса быстрым, дешевым и неинвазивным способом, пишет Bloomberg.

Согласно эксперименту специалистов Лондонской школы гигиены и тропической медицины, две собаки могли просканировать 300 пассажиров самолета примерно за полчаса в рамках стратегии быстрого скрининга. Это означало бы, что только люди, отобранные собаками, должны будут пройти ПЦР-тест. Собаки смогли обнаружить бессимптомных пациентов, а также людей с двумя различными штаммами коронавируса, причем некоторые из них были с низкой вирусной нагрузкой. По словам ученых, стратегия первоначального отбора пассажиров с помощью собак с последующим проведением ПЦР-теста выявит 91% случай инфицирования.

Еще одно французское исследование показало, что чувствительность обнаружения собаками носителя коронавируса достигла 97%. И это лучше, чем тестировать на COVID-19 всех пассажиров подряд c применением 15-минутных тестов на антигены, которые, как правило, лучше исключают инфекцию, чем обнаруживают ее. А в прошлом году немецкие исследователи заявили, что обученные собаки смогли отличить слюну, взятую у людей, инфицированных вирусом, от тех, кто был здоров.

Финляндия, Дубай и Швейцария уже начали обучать собак вынюхивать инфекции.

"Нынешние методы тестирования на COVID-19 не подходят для быстрого скрининга большого числа людей, таких как скопление пассажиров в аэропортах или других общественных местах", - сказал Джеймс Логан, глава департамента контроля заболеваний Лондонской школы гигиены. Но обученные собаки могут облегчить эту задачу.