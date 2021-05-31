Спецслужбы Киргизии продолжают аресты высокопоставленных чиновников

Спецслужбы Киргизии продолжают аресты бывших и действующих высокопоставленных чиновников. Экс-депутаты киргизского парламента Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев были задержаны в Бишкеке.

Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) страны. Как проинформировали в пресс-службе ведомства, заключение бывших парламентариев под стражу было санкционировано судебными органами.

В настоящее время оба находятся в следственном изоляторе ГКНБ. Оба задержаны в раках расследования уголовных дел, связанных с незаконном обогащением.

Напомним, ранее в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотреблений на крупнейшей золотодобывающей компании страны были задержали экс-премьер-министр КР Омурбек Бабанов, брат бывшего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков и депутат Торобай Зулпукаров. Суд выдал санкцию на их арест сроком на два месяца.

В качестве свидетелей так же были также допрошены экс-премьер-министры КР Темир Сариев и Игорь Чудинов.