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31.05.2021 22:50
Рубрика: В мире

Спецслужбы Киргизии продолжают аресты высокопоставленных чиновников

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

Спецслужбы Киргизии продолжают аресты бывших и действующих высокопоставленных чиновников. Экс-депутаты киргизского парламента Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев были задержаны в Бишкеке.

В Киргизии задержаны экс-премьер, брат экс-президента КР и лидер фракции

Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) страны. Как проинформировали в пресс-службе ведомства, заключение бывших парламентариев под стражу было санкционировано судебными органами.

В настоящее время оба находятся в следственном изоляторе ГКНБ. Оба задержаны в раках расследования уголовных дел, связанных с незаконном обогащением.

Напомним, ранее в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотреблений на крупнейшей золотодобывающей компании страны были задержали экс-премьер-министр КР Омурбек Бабанов, брат бывшего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков и депутат Торобай Зулпукаров. Суд выдал санкцию на их арест сроком на два месяца.

В качестве свидетелей так же были также допрошены экс-премьер-министры КР Темир Сариев и Игорь Чудинов.

В мире экс-СССР Киргизия

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