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31.05.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Спрос на товары для хоум-офисов взлетел в пять-девять раз

Текст: Татьяна Ткачёва
Россияне активно обустраивают хоум-офисы, поскольку пандемия еще не закончилась, и временная удаленная работа становится все более постоянной. Вошли во вкус работодатели, экономя на той же электроэнергии. И работники - избавившись от утомительной дороги в офис и обратно.
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Так что в стране продолжает расти спрос на товары для работы из дома: оргтехнику, внешние диски, подставки для ноутбуков, столы, канцтовары и прочее. По ряду категорий объем продаж за год увеличился в пять-девять раз. Динамику спроса оценили эксперты "AliExpress Россия".

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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В условный базовый набор для работы из дома входит многофункциональное устройство (МФУ), которое одновременно может выполнять функции принтера, копира, факсимильного аппарата и сканера, внешний жесткий диск, лампа, стол со стулом, подставка для ноутбука, ежедневник и канцтовары. В среднем такой комплект обойдется россиянам в 31,7 тысячи рублей.

На платформе выбрали наиболее популярные товары для хоум-офиса от российских продавцов и сравнили их продажи в апреле 2021 и 2020 года.

Спрос на МФУ увеличился за этот период в 6,2 раза. Чаще всего пользователи выбирают монохромные лазерные устройства с функциями принтера, сканера и копировальной машины с быстрой доставкой. Заказывать внешние жесткие диски россияне стали в 9,2 раза чаще, предпочитая HDD-диски объемом на 2 ТБ. Такие устройства позволяют создать безопасное хранилище рабочих данных.

Среди настольных ламп (рост в восемь раз "год к году") чаще всего приобретают модели на струбцине с возможностью регулировать уровень наклона плафона.

Более скромный - трехкратный - рост показали рабочие столы. В России потребители предпочитают небольшие и компактные (с длиной столешницы в 50-60 сантиметров) модели, которые можно разместить в любом углу квартиры. Как правило, заказывают столы на колесиках. Продажи стульев для работы за компьютером увеличились почти вдвое.

Фото: Георгий Копытин / ТАСС
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"Во время пандемии покупатели оценили эргономичность игровых стульев, - добавили в "AliExpress Россия". - В этом году среди самых популярных моделей для работы много компьютерных стульев из цельнометаллической стальной рамы с приводным подлокотником".

В качестве подставки для ноутбука наибольшим спросом пользуются раскладные столики с регулирующимся углом наклона и подставкой для мышки. В апреле эта категория товаров показала рост в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.

По данным маркетплейса, с прошлой весны существенно вырос и оборот офисной канцелярии. Так, выделители текста стали покупать примерно в пять раз чаще, органайзеры и ежедневники - в восемь. Почти девятикратно выросли продажи специальных ежедневников-органайзеров. Чаще всего пользователи выбирали наборы для планирования с иллюстрациями и принтами животных.

За последний год на AliExpress все чаще заказывают товары от российских продавцов с быстрой доставкой. На них приходится четверть от общего оборота платформы. Число отечественных сейлеров на площадке составляет 45 тысяч, в локальном ассортименте - семь миллионов уникальных наименований.

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