США намерены ввести "глобальный налог"

Представленный администрацией США проект бюджета на 2022 год предполагает расходы в размере 6 триллионов долларов. Для того чтобы обеспечить расходную часть будущего финансового года, президент Джо Байден намерен существенно увеличить налоги, в первую очередь на богатых американцев и корпорации.

Глобальный налоговый план Байдена коснется примерно 100 крупнейших транснациональных компаний, чей годовой доход превышает 20 миллиардов долларов. США хотят внедрить единую мировую ставку корпоративного налога в размере 15 процентов, чтобы затруднить вывод прибыли из-под налогообложения, когда бизнес использует различные схемы для перемещения прибыли в страны с наименьшим налогообложением.

Ранее Штаты предлагали установить "глобальный налог" на уровне 21 процента, но после критики со стороны союзников снизили ставку. Как отмечается в опубликованном документе американского минфина, новое предложение по ставке глобального налога было с воодушевлением воспринято партнерами.

Тем не менее, как говорится в том же документе, США не отказываются от усилий по повышению ставки - 15 процентов - это минимальный уровень, а "переговоры должны продолжиться и носить более амбициозный характер". В корпоративном мире США идею Байдена восприняли с явной опаской. "Я думаю, что Америка будет единственной страной в мире, где появится так называемая глобальная налоговая ставка. У меня нет никаких сомнений, что в итоге это приведет к утечке капитала и в конечном счете мозгов, НИОКР и инвестиций за рубеж. И это будет ошибкой для Америки", - заявил генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон.

Эту мысль поддержала и гендиректор Citigroup Джейн Фрейзер, выразившая сомнения в том, что международное сообщество присоединится к инициативе Байдена. "Несмотря на некоторый оптимизм (в ряде государств. - Прим. "РГ"), будет очень трудно заставить другие страны подписаться на эквивалентную программу. И следовательно, это может поставить США в менее конкурентоспособное положение во всем мире", - заявила Фрейзер.

Под признаками "оптимизма" Фрейзер скорее всего понимает сигналы из Франции, Германии и Италии, правительства которых на словах выразили готовность поддержать план Байдена даже со ставкой в 21 процент.

15 процентов составит единая мировая ставка корпоративного налога, за которую выступают США

Чего нельзя сказать об Ирландии и Нидерландах, известных своими низкими налогами и привлекательными условиями для транснациональных корпораций.

Великобритания стала единственной страной G7, на данный момент не поддержавшей американскую инициативу. Лондон настаивает на более жестком налогообложении технологических гигантов вроде Amazon, Google, Apple и Facebook. К тому же в самой Британии корпоративный налог и так планировалось повысить до 25 процентов к 2023 году (сейчас он составляет 19 процентов. - Прим. "РГ"). Британцы заявили, что вопрос с налогом на цифровых гигантов должен быть решен, или же они не поддержат план Байдена.