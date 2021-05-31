Стало известно, каким будет iPhone 13. Главный секрет

В 2017 году Apple оснастила большинство моделей iPhone OLED-дисплеями Samsung. В этом году южнокорейский производитель начал выпускать новые матрицы для iPhone будущего поколения.

Как пишет SamMobile, дисплеи получат частоту обновления 120 Гц. Это обеспечит плавную анимацию изображения.

Кроме того, Samsung будет выпускать и дисплеи для iPhone предыдущих поколений. Всего в этом году производитель поставит Apple около 120 миллионов дисплеев.

Отмечается, что многие Android-смартфоны уже поддерживают обновление экрана 120 Гц, в то время как Apple внедряет эту технологию с запозданием. Возможно, это связано с тем, что емкость батарей в iPhone меньше, чем у флагманских моделей "андроидов". Однако матрицы OLED LTPO более энергоэффективны благодаря переменной частоте обновления, которая может варьироваться в пределах от 10 до 120 Гц.

Также, по слухам, новый iPhone 13 получит улучшенные камеры - с увеличенными матрицами и продвинутой системой оптической стабилизации картинки.