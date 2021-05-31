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Стало известно, каким будет iPhone 13. Главный секрет

Текст:   Антон Благовещенский
31.05.2021,  
17:03
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В 2017 году Apple оснастила большинство моделей iPhone OLED-дисплеями Samsung. В этом году южнокорейский производитель начал выпускать новые матрицы для iPhone будущего поколения.

Как пишет SamMobile, дисплеи получат частоту обновления 120 Гц. Это обеспечит плавную анимацию изображения.

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Кроме того, Samsung будет выпускать и дисплеи для iPhone предыдущих поколений. Всего в этом году производитель поставит Apple около 120 миллионов дисплеев.

Отмечается, что многие Android-смартфоны уже поддерживают обновление экрана 120 Гц, в то время как Apple внедряет эту технологию с запозданием. Возможно, это связано с тем, что емкость батарей в iPhone меньше, чем у флагманских моделей "андроидов". Однако матрицы OLED LTPO более энергоэффективны благодаря переменной частоте обновления, которая может варьироваться в пределах от 10 до 120 Гц.

Также, по слухам, новый iPhone 13 получит улучшенные камеры - с увеличенными матрицами и продвинутой системой оптической стабилизации картинки.

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