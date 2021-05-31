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31.05.2021 21:28
Рубрика: Власть

Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем

Текст: Владислав Куликов

Российский истребитель был поднят в воздух для сопровождения американского бомбардировщика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Фото: пресс-служба ЗВО
Вертолет Ми-26 перевез в Гатчину истребитель Су-27

По словам представителей военного ведомства, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближающуюся к границе РФ.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Летчик российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Российский самолет сопроводил представителя заокеанской державы над акваторией Балтийского моря. После разворота военного самолета США от границы Су-27 вернулся на аэродром базирования.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркнули в Национальном центре управления обороной. Также в военном ведомстве подчеркнули, что полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

Власть Безопасность Армия

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