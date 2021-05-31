Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем

Российский истребитель был поднят в воздух для сопровождения американского бомбардировщика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

По словам представителей военного ведомства, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближающуюся к границе РФ.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Летчик российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Российский самолет сопроводил представителя заокеанской державы над акваторией Балтийского моря. После разворота военного самолета США от границы Су-27 вернулся на аэродром базирования.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркнули в Национальном центре управления обороной. Также в военном ведомстве подчеркнули, что полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.