Создан "троянский конь", убивающий раковые клетки без вреда для здоровых

Ученые из Эдинбургского университета в Шотландии создали препарат, способный уничтожать раковые клетки, не повреждая соседние здоровые.

Как сообщает издание Evening Standart, уже проведены успешные испытания нового препараты на клетках зебры и человека.

Суть инновации в том, что они объединили убивающую рак молекулу SeNBD с химическим пищевым соединением, чтобы злокачественные клетки поглотили ее, а она изнутри начала уничтожать их - по принципу "троянского коня". Если раньше ученые шли по пути поиска способа пробить защиту клетки, воздействовать на нее извне, то принципиально новый метод шотландских ученых заключается в том, что убивающий рак препарат доставляется через "входную дверь клетки", вместе с питание для нее.

Известно, что злокачественные клетки быстро размножаются. Для этого им нужно гораздо большее количество пищи. И препарат, успешно "замаскированный" под питательный продукт, быстро поглощается ими.

Молекула SeNBD является светоактивируемым фотосенсибилизатором, уточняют исследователи, - то есть действует на раковые клетки только под воздействием света. Это еще одно из достоинств препарата. Врач может точно определить, когда активировать препарат, уменьшая вероятность разрушения здоровых тканей и избегая других побочных эффектов, например, выпадения волос как при химиотерапии.

Таким образом, новое исследование представляет собой важный шаг вперед в разработке новых методов лечения. "SeNBD является одним из самых маленьких фотосенсибилизаторов, когда-либо сделанных, и его использование в качестве "троянского коня" открывает много новых возможностей в интервенционной медицине для уничтожения вредных клеток, не затрагивая окружающие здоровые ткани", - говорится в работе.