Убытки российского кино превысили 4 млрд руб

С 1 января по 30 мая 2021 года в отечественный кинопрокат вышло 80 российских релизов, в том числе копродукция с другими странами. В мае такими совместными релизами стали драма "Паркет" производства России, Румынии, Великобритании и Польши и документальная картина "Пространство Лобачевского" производства России и Германии.

Совместными усилиями эти 80 отечественных релизов собрали в наших кинотеатрах 7 млрд 454 млн рублей, но при этом только на их производство было потрачено 7 млрд 804 млн рублей. После того, как кинозалы забрали себе половину этой выручки (3 млрд 727 млн рублей), убытки нашей киноиндустрии от кинопоказа выросли на 30 мая 2021 года до 4 млрд 77 млн рублей.

В мае только ретрокомедия "Прабабушка лёгкого поведения" стала седьмым прибыльным российским релизом года, заработав 319,8 млн рублей при бюджете в 142 млн рублей. Ее рейтинг по сайту "Кинопоиск", однако, равен 3,7 балла из 10 возможных, и это зрительская оценка ее качества.

Кроме нее, относительно кассовыми отечественными релизами в мае были:

"Девятаев" - 315,5 млн рублей;

"Чернобыль" - 97,8 млн рублей (общая касса - 389,9 млн рублей);

"Майор Гром: чумной доктор" - 33,1 млн рублей (общая касса - 328,9 млн рублей);

"Скажи ей" - 5,1 млн рублей.

Остальные 14 (!) российских релизов мая собрали менее 5 млн рублей каждый.

Несмотря на то, что "Прабабушка…" после показов в наших кинотеатрах все-таки окупилась, остальные российские релизы ничем не порадовали. Фактически провалилась высокобюджетная (затраты - 625,3 млн рублей) военная драма "Девятаев"; среднебюджетные драмы "Скажи ей" и "Паркет" в наших кинозалах не привлекли зрителей, а очень хороший низкобюджетный (50 млн рублей) киноальманах "Иваново счастье" был публикой почти не замечен (касса - 2,2 млн рублей). Даже недорогое якутское кино, неплохо собиравшее зрителей в феврале и марте, очень слабо (3,2 млн рублей) стартовало в конце мая мистической драмой "Иччи" (бюджет - 26 млн рублей) - даже с учётом того, что этот фильм демонстрировали лишь 180 кинотеатров России.