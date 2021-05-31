Убытки российского кино превысили 4 млрд руб

Новости

Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 20:15
В Казани легковушка сбила двух пешеходов на переходе 20:04
Избившему самокатчика бойцу ММА избрали запрет определенных действий 19:42
Макрон назвал неприемлемой слежку за союзниками 19:39
Полузащитник "Спартака" Тиль отдан в аренду в "Фейенорд" 19:34
Собак привлекут для обнаружения больных COVID-19 по запаху 19:29
Тарасенко, Орлов и Григоренко сыграют за сборную России против Швеции 19:28
Минсельхоз увеличил квоту на импорт турецких томатов 19:07
Эксперт: Необходимо упростить получение рецептов на все обезболивающие 19:07
Актер Филимон Сергеев найден мертвым в своей квартире в Москве 19:06
Житель Подмосковья получил 11 лет за убийство воспитательницы в детском саду 19:03
ФАС подпишет с мобильными операторами соглашение против спам-звонков 18:53
Минобрнауки выделит вузам и НИИ более 8 млрд рублей на новое оборудование 18:44
Более 40 человек удалены с экзаменов в первый день ЕГЭ 18:37
Посольство: Чехию покинули все попавшие под сокращение дипломаты 18:30
В АЮР напомнили об обязанности магазинов принимать назад испорченные продукты 18:29
Правительство расширило перечень отраслей для поддержки в регионах 18:09
Агуэро перешел в "Барселону" 17:56
Разбившийся на самокате солист Мариинского театра пришел в сознание 17:49
Комиссия Совфеда поддержала закон о запрете экстремистам участвовать в выборах 17:48
Беспилотник впервые выследил и атаковал человека без участия оператора 17:47
Глава МИД Турции заявил о законном праве Анкары использовать С-400 17:46
Медведев впервые в карьере вышел во второй круг "Ролан Гаррос" 17:33
В Киргизии задержаны экс-премьер, брат экс-президента КР и лидер фракции 17:33
В Шереметьево экстренно сел самолет с запахом гари на борту 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 20:04
Рубрика: Культура

Убытки российского кино превысили 4 млрд руб

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)
С 1 января по 30 мая 2021 года в отечественный кинопрокат вышло 80 российских релизов, в том числе копродукция с другими странами. В мае такими совместными релизами стали драма "Паркет" производства России, Румынии, Великобритании и Польши и документальная картина "Пространство Лобачевского" производства России и Германии.

Совместными усилиями эти 80 отечественных релизов собрали в наших кинотеатрах 7 млрд 454 млн рублей, но при этом только на их производство было потрачено 7 млрд 804 млн рублей. После того, как кинозалы забрали себе половину этой выручки (3 млрд 727 млн рублей), убытки нашей киноиндустрии от кинопоказа выросли на 30 мая 2021 года до 4 млрд 77 млн рублей.

Фото: kinopoisk.ru
В прокат выходит блокбастер о природе "Байкал. Удивительные приключения Юмы"

В мае только ретрокомедия "Прабабушка лёгкого поведения" стала седьмым прибыльным российским релизом года, заработав 319,8 млн рублей при бюджете в 142 млн рублей. Ее рейтинг по сайту "Кинопоиск", однако, равен 3,7 балла из 10 возможных, и это зрительская оценка ее качества.

Кроме нее, относительно кассовыми отечественными релизами в мае были:

"Девятаев" - 315,5 млн рублей;

"Чернобыль" - 97,8 млн рублей (общая касса - 389,9 млн рублей);

"Майор Гром: чумной доктор" - 33,1 млн рублей (общая касса - 328,9 млн рублей);

"Скажи ей" - 5,1 млн рублей.

Остальные 14 (!) российских релизов мая собрали менее 5 млн рублей каждый.

Фото: capella film
Мистический хоррор "Иччи" интригует планету

Несмотря на то, что "Прабабушка…" после показов в наших кинотеатрах все-таки окупилась, остальные российские релизы ничем не порадовали. Фактически провалилась высокобюджетная (затраты - 625,3 млн рублей) военная драма "Девятаев"; среднебюджетные драмы "Скажи ей" и "Паркет" в наших кинозалах не привлекли зрителей, а очень хороший низкобюджетный (50 млн рублей) киноальманах "Иваново счастье" был публикой почти не замечен (касса - 2,2 млн рублей). Даже недорогое якутское кино, неплохо собиравшее зрителей в феврале и марте, очень слабо (3,2 млн рублей) стартовало в конце мая мистической драмой "Иччи" (бюджет - 26 млн рублей) - даже с учётом того, что этот фильм демонстрировали лишь 180 кинотеатров России.

Культура Кино и ТВ Наше кино

Главное сегодня

Минобороны сформирует около 20 новых соединений и частей на западе страны
Володин: Госдума выработает предложения в связи с ростом цен на металл
Кабмин поддержал законопроект о представительствах IT-гигантов в РФ
МИД РФ: Ввод "Северного потока-2" не повлияет на поставки через Украину
Суд арестовал на два месяца стрелявшего по людям екатеринбуржца
Героев современных сериалов разделили на пять типов
Как голосовали за Россию на "Евровидении"-2021