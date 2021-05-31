Решение Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности при проведении мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге от 28 мая 2021 г.

Решили:

1. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 г. N 286 "Об обеспечении безопасности при проведении мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге" (далее - Указ):

1.1. Подпункта "б" пункта 8 Указа:

1.1.1. Определить перечень контролируемых зон (далее - Перечень).

1.1.2. Запретные зоны в период проведения Евро-2020 не вводить.

1.2. Подпункта "в" пункта 8 Указа - определить порядок доступа граждан и транспортных средств в контролируемые зоны:

1.2.1. На стадион "Санкт-Петербург", тренировочные площадки, в места проживания участников и штаб-квартиру UEFA - в соответствии с политиками и процедурами РР-153 "Инкассация на стадионах", РР-161 "Организация работы удаленного пункта досмотра транспорта и грузов и порядок осмотра грузов, грузовых и сервисных транспортных средств", РР-163 "Проверка и осмотр физических лиц при проходе на территорию стадиона", РР-166 "Доступ и досмотр представителей маломобильных групп населения", РР-185 "Доступ на объекты размещения и тренировки команд-участниц", РР-187 "Доступ транспортного средства - операционные транспортные средства", РР-189 "Перевозка снаряжения делегаций команд на стадион и тренировочную площадку", РР-192 "Организация перевозок по системе "Безопасный коридор", РР-193 "Досмотр пассажиров-инвалидов в зоне досмотра транспортных средств", РР-196 "Доступ грузовых и сервисных транспортных средств, в том числе особых категорий грузовых и сервисных транспортных средств, через зону досмотра транспорта стадиона", РР-206 "Доступ транспортных средств при наступлении чрезвычайных ситуаций", РР-207 "Исключительный доступ на чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 года - физические лица", РР-213 "Освобождение зоны досмотра транспорта для обеспечения приоритетного доступа", РР-457 "Доступ транспортного средства на удаленный пункт досмотра транспорта и грузов", РР-459 "Отказ в проезде транспортного средства через зону досмотра транспорта", РР-470 "Доступ телевизионного специализированного транспорта в периметр безопасности стадиона", РР-475 "Доступ транспортного средства на тренировочные площадки", РР-482 "Доступ неаккредитованных водителей в периметр безопасности стадионов", РР-483 "Доступ транспортных средств и участников Молодежной программы в периметр безопасности стадиона", РР-490 "Порядок ввоза пиротехнических средств на территорию стадиона", РР-555 "Доступ лиц, подлежащих государственной охране и их транспортных средств на объекты", утвержденными АНО "УЕФА Евро 2020" по согласованию с ФСБ России, МВД России, ФСО России, МЧС России и Росгвардией.

1.2.2. В городской пресс-центр - в соответствии с порядком, утвержденным правительством Санкт-Петербурга по согласованию с МВД России и ФСБ России.

1.2.3. В зоны публичного просмотра в соответствии с планами обеспечения порядка и общественной безопасности в период организации зон болельщиков финального турнира Евро-2020, утвержденными правительством Санкт-Петербурга по согласованию с ФСБ России, МВД России, МЧС России и Росгвардией.

1.2.4. Доступ сотрудников межведомственной рабочей группы по обследованию объектов Евро-2020 на предмет соблюдения требований антитеррористической, противодиверсионной и противопожарной безопасности (далее - МРГО) осуществлять по решению руководителей объединенных пунктов безопасности на объектах (далее - ОПБ) в соответствии с утвержденным графиком.

1.3. Подпункта "г" пункта 8 Указа - определить категории лиц, уполномоченных на осуществление мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 4 Указа, в соответствии с "Матрицей распределения ответственности по вопросам, связанным с обеспечением безопасности чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге", утвержденной Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко 28 октября 2020 г., политиками и процедурами РР-153 "Инкассация на стадионе", РР-160 "Осмотр особых категорий грузов и особых категорий грузовых и сервисных транспортных средств", РР-161 "Организация работы удаленного пункта досмотра транспорта и грузов и порядок осмотра грузов, грузовых и сервисных транспортных средств", РР-163 "Проверка и осмотр физических лиц при проходе на территорию стадиона", РР-166 "Доступ и досмотр представителей маломобильных групп населения", РР-171 "Взаимодействие между полицией и Оргкомитетом по вопросу выявления запрещенных предметов в ходе прохождения осмотра", РР-174 "Досмотр лиц, закрывающих лицо по религиозным соображениям", РР-187 "Доступ транспортного средства - операционные транспортные средства", РР-189 "Перевозка снаряжения делегаций команд на стадион и тренировочную площадку", РР-192 "Организация перевозок по системе "Безопасный коридор", РР-193 "Досмотр пассажиров-инвалидов в зоне досмотра транспортных средств", РР-196 "Доступ грузовых и сервисных транспортных средств, в том числе особых категорий грузовых и сервисных транспортных средств, через зону досмотра транспорта стадиона", РР-197 "Осмотр транспортного средства и грузов в удаленном пункте досмотра транспорта и грузов в зоне досмотра с применением грузовых интроскопов", РР-206 "Доступ транспортных средств при наступлении чрезвычайных ситуаций", РР-207 "Исключительный доступ на чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 года - физические лица", РР-415 "Осуществление внеплановых поставок на стадион", РР-456 "Осмотр транспортного средства и грузов в зоне досмотра с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса", РР-457 "Доступ транспортного средства на удаленный пункт досмотра транспорта и грузов", РР-458 "Проверка и осмотр физических лиц в зоне досмотра пешеходов удаленного пункта досмотра транспорта и грузов", РР-459 "Отказ в проезде транспортного средства через зону досмотра транспорта", РР-470 "Доступ телевизионного специализированного транспорта в периметр безопасности стадиона", РР-475 "Доступ транспортного средства на тренировочные площадки", РР-481 "План реагирования по разрешению инцидентов при контроле доступа на периметре безопасности стадионов", РР-482 "Доступ неаккредитованных водителей в периметр безопасности стадионов", РР-483 "Доступ транспортных средств и участников Молодежной программы в периметр безопасности стадиона", РР-490 "Порядок ввоза пиротехнических средств на территорию стадиона", РР-491 "Осмотр и пломбирование транспортных средств клиентских групп", РР-492 "Порядок работы удаленного пункта досмотра. Осмотр транспортных средств клиентских групп. Осмотр пассажиров и багажа", РР-555 "Доступ лиц, подлежащих государственной охране и их транспортных средств на объекты", утвержденными АНО "УЕФА Евро 2020" по согласованию с ФСБ России, МВД России, ФСО России, МЧС России и Росгвардией.

1.4. Подпункта "д" пункта 8 Указа - определить перечень предметов, запрещенных и ограниченно разрешенных к проносу (провозу) в контролируемые зоны:

1.4.1. На стадионы, тренировочные площадки, в места проживания участников, штаб-квартиру и офис FIFA в соответствии с политиками и процедурами РР-145 "Перечень предметов, запрещенных для проноса на стадион чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года", РР-172 "Пронос рабочих инструментов на стадионы", РР-477 "Перечень предметов, запрещенных для сдачи в камеры хранения", РР-486 "Перечень предметов, запрещенных для проноса на тренировочные площадки", РР-487 "Перечень предметов, запрещенных для проноса в предматчевые отели команд-участниц, отель Базы Команды, штаб-квартиру UEFA и арбитров UEFA, используемые в ходе проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года", утвержденными АНО "УЕФА Евро 2020" по согласованию с ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФСО России и Росгвардией.

1.4.2. В городской пресс-центр в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Санкт-Петербурга по согласованию с МВД России и ФСБ России.

1.4.3. В зоны публичного просмотра в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Санкт-Петербурга по согласованию с МВД России и ФСБ России.

1.5. Подпункта "е" пункта 8 Указа - установить правила осуществления отдельных видов деятельности в контролируемых зонах на стадионах в соответствии с политикой и процедурами РР-153 "Инкассация на стадионах", РР-177 "Правила продажи напитков на стадионах, включая алкогольные" утвержденных АНО "УЕФА Евро 2020" по согласованию с ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФСО России и Росгвардией.

1.6. Подпункта "ж" пункта 8 Указа - АНО "УЕФА Евро 2020", федеральным и региональным органам власти и задействованным частным охранным организациям организовать охрану контролируемых зон в рамках имеющейся компетенции в соответствии с "Матрицей распределения ответственности по вопросам, связанным с обеспечением безопасности чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге", утвержденной Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко 28 октября 2020 г.

Приложение

Перечень контролируемых зон

(определен в соответствии с подпунктом "б" пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года N 286 "Об обеспечении безопасности при проведении мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге").

1. Территория, ограниченная внешним периметром безопасности стадиона "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, Крестовский остров, Футбольная аллея, д. 1).

2. Территории тренировочных площадок:

2.1. Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Курортного района (Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Объездная, д. 7А).

2.2. Стадион футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 7б).

2.3. Стадион "Петровский" (Санкт-Петербург, Петровский остров, д. 2).

2.4. Стадион "Турбостроитель" (Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д. 28).

3. Гостиницы, предназначенные для размещения национальных спортивных сборных команд, судейских бригад, а также штаб-квартиры UEFA:

3.1. Гостиница "Софитель Санкт-Петербург" (Вознесенский пр., д. 6).

3.2. Гостиница "Астория" (ул. Большая Морская, д. 39).

3.3. Гостиница "Коринтия Отель Санкт-Петербург" (Невский пр., д. 57).

3.4. Гостиница "Бельмонд Гранд-отель Европа" (ул. Михайловская, д. 1/7).

3.5. Гостиница "Форрест микс" (пос. Репино, ул. Луговая, д. 10, литера А).

4. Территория по периметру удаленного пункта досмотра грузов (Санкт-Петербург, площадь Морской Славы, д. 1).

5. Территория, выделенная под Городской пресс-центр (пресс-центр для неаккредитованных представителей СМИ) - "Дом журналиста" (Невский проспект, д. 70).

6. Территории, предназначенные для организации зон публичного просмотра:

6.1. Санкт-Петербург, Конюшенная площадь.

6.2. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь.

6.3. Спортивный комплекс "Юбилейный" (Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 18).

Межведомственный оперативный штаб