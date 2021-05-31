Утечка: следующая BioShock может стать эксклюзивом PlayStation

Следующая игра в культовой серии BioShock может стать эксклюзивом платформы PlayStation 5. Об этом в своем подкасте сообщил очередной "сетевой инсайдер", владелец YouTube-канала XboxEra.

Ссылается автор утечки на свои собственные источники, якобы близкие к разработке проекта, поэтому не ждите пруфов - их не будет. Ко всему прочему, он не уверен, будет ли эксклюзивность носить постоянный или временный характер.

Слух начинает выглядеть еще более странным, если взглянуть на портфолио издателя 2K, которому принадлежат права на франшизу. За последние 10 лет компания не была замечена в эксклюзивных сделках с платформодержателями.

Доподлинно лишь известно, что для создания новой BioShock была с нуля собрана студия Cloud Chamber, а "отец" этой игровой вселенной Кен Левин никакого участия в производственном процессе не принимает.