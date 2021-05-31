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Утечка: следующая BioShock может стать эксклюзивом PlayStation

Текст:   Богдан Бобров
31.05.2021,  
15:15
Фото: 2K Фото: 2K
Фото: 2K

Следующая игра в культовой серии BioShock может стать эксклюзивом платформы PlayStation 5. Об этом в своем подкасте сообщил очередной "сетевой инсайдер", владелец YouTube-канала XboxEra.

Ссылается автор утечки на свои собственные источники, якобы близкие к разработке проекта, поэтому не ждите пруфов - их не будет. Ко всему прочему, он не уверен, будет ли эксклюзивность носить постоянный или временный характер.

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Слух начинает выглядеть еще более странным, если взглянуть на портфолио издателя 2K, которому принадлежат права на франшизу. За последние 10 лет компания не была замечена в эксклюзивных сделках с платформодержателями.

Доподлинно лишь известно, что для создания новой BioShock была с нуля собрана студия Cloud Chamber, а "отец" этой игровой вселенной Кен Левин никакого участия в производственном процессе не принимает.

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