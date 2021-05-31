В АЮР напомнили об обязанности магазинов принимать назад испорченные продукты

Магазины обязаны принять у покупателя назад испорченные или просроченные продукты. Об этом напомнила Ассоциация юристов России в рамках проекта правового просвещения граждан. Если покупателю досталось прокисшее молоко, у него есть три варианта действий: заменить молоко на хорошее, сбавить цену или вернуть заплаченные за негодный продукт деньги.

"В случае покупки испорченных или просроченных продуктов, необходимо обратиться в магазин, в котором вы приобрели испорченный товар", - рассказал член Ассоциации юристов России Коба Оржония. - Согласно закону "О защите прав потребителей", у покупателя в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, есть несколько вариантов действий. В ситуации с испорченными продуктами покупатель вправе либо потребовать замены на аналогичный товар, либо соразмерного уменьшения покупной цены, либо потребовать возврата уплаченной за товар суммы (тем самым отказавшись от исполнения договора купли-продажи)".

По его словам, если продавец отказывается принять испорченный продукт, в таком случае необходимо написать ему письменную претензию с указанием всех фактических обстоятельств и приложить имеющиеся доказательства (чек, фото/видео испорченных продуктов и так далее).

"Подать такую претензию можно как лично (составив в двух экземплярах, на одном из которых проставляется отметка о получении продавцом или его представителем), так и по почте, - пояснил Коба Оржония. - Если обращение с претензией не дало результатов, то в таком случае вы можете обратиться с заявлением в Роспотребнадзор, приложив к нему те же доказательства и изложив обстоятельства произошедшего".

Кстати, наличие просроченных продуктов на прилавках - это не просто промашка продавцов, а административное правонарушение. В таком случае продавцам могут вменить статью 14.4 КоАП РФ. Штраф для физического лица составляет 1-2 тысячи рублей, должностного лица - 3-10 тысяч рублей, для юридических лиц - 20-30 тысяч рублей.

Если же предприниматели нарушили правила хранения, продажи или перевозки товара, из-за чего продукты были испорчены, нарушителей можно привлечь по статье 14.43 КоАП.

Физические лица в таком случае могут быть оштрафованы на сумму 1-2 тысячи рублей, должностные лица - на 10-20 тысяч рублей. Для организаций же предусмотрен повышенный размер штрафа за продажу испорченных продуктов: 100-300 тысяч рублей.

Разъяснение прозвучало в рамках масштабного проекта АЮР "Защита социальных, трудовых прав граждан и малого бизнеса", который в начале года стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.