В домах культуры отроют инклюзивные творческие лаборатории

До конца 2021 года во всех регионах страны должны появиться творческие лаборатории для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом журналистам рассказала советник министра культуры РФ Елена Благирева.

Она напомнила, что творческие площадки планируют открыть на базе домов культуры. В эту большую, но очень нужную работу включились все субъекты РФ. Главная задача, по словам Благиревой, помочь детям и молодежи особыми потребностями раскрыть свой творческий потенциал и реализовать себя.

Ранее об этом на "правительственном часе" в Совете Федерации говорила министр культуры РФ Ольга Любимова. Глава культурного ведомства пояснила, что большинство учреждений культуры адаптируют свои пространства для людей с ограниченными возможностями. Особое внимание также будет уделено разработке специальных методик, направленных на развитие творческие способностей у ребят, нуждающихся в особом подходе.