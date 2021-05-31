В Гидрометцентре не исключили заморозки в июне

В большинстве российских регионов погода в июне будет близка к климатической норме, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Теплее обычного будет на востоке Северо-Западного федерального округа - в Архангельской области и Коми. Ночная температура будет там от 8 до 15 тепла, дневная - от 17 до 24 тепла. При похолоданиях могут быть заморозки до минус 2 градусов.

В центре по ночам преимущественно от плюс 10 до 16 градусов. Днем - от 20 до 27 тепла. В Поволжье преобладающая температура ночью - 11-18 градусов, днем - 21-28 градусов. В курортной зоне России наконец-то потеплеет, температура войдет в норму. По ночам в июне на черноморских курортах (в Краснодарском крае и Крыму) - плюс 15-20, днем - плюс 26-32 градуса. При похолоданиях по ночам - плюс 10-15 градусов, днем - максимум плюс 23 градуса.

На Урале в нынешнем июне может быть немного теплее обычного. По ночам 11-16, днем - 21-26 градусов. На юге Западной Сибири и юге Красноярского края ожидается на градус-два выше нормы. Поэтому по ночам температура не будет опускаться ниже 8-15 градусов. Днем - 19-26 градусов пепла.

Около нормы температура будет на юге Дальнего Востока. Это значит, что ночью будет около 10 тепла, а днем - от 17 до 25 тепла.

В Москве температура также будет в пределах климатической нормы: ночью плюс 10-15 градусов, днем - 20-25 градусов. Но, как предупреждает синоптик, в июне еще возможны заморозки - до нуля градусов в ночные часы. Днем - плюс 10-15 градусов.

Первая половина нынешней недели в столичном регионе ожидается прохладной. Потеплеет во второй половине, а к выходным будет уже плюс 26 градусов.

Заморозки 1 и 2 июня могут быть в Ярославской, Тверской и Ивановской областях.

Осадки в большинстве регионов тоже окажутся в пределах климатической нормы. Мало осадков прогнозируется на юге европейской территории - в курортной зоне. Меньше осадков будет за Уралом.