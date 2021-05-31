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Рубрика: В мире

В Гонконге среди привитых от COVID-19 разыграют квартиру

Власти Гонконга объявили о проведении специальной лотереи, в которой смогу поучаствовать привитые от коронавируса жители. Главный приз - новая квартира стоимостью 1,4 миллиона американских долларов. Еще 20 человек получат банковские карты на сумму 100 тысяч гонконгских долларов каждая.

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Тем временем администрация аэропорта Гонконга готова раздать 60 тысяч авиабилетов вакцинированным гражданам, а сделавшим прививку госслужащим пообещали два дополнительных оплачиваемых выходных дня.

Как пишет ТАСС, в Гонконге население неохотно делает уколы, призванные защитить их от COVID-19. В мегаполисе с населением 7,5 миллиона человек первую дозу вакцины от SARS-CoV-2 получили 17 процентов жителей, а обе дозы - 13 процентов. При этом отмечается, что в последние дни в городе не фиксировались новые случаи заражения коронавирусом.

В мире Восточная Азия Китай Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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