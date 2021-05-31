В Гонконге среди привитых от COVID-19 разыграют квартиру

Власти Гонконга объявили о проведении специальной лотереи, в которой смогу поучаствовать привитые от коронавируса жители. Главный приз - новая квартира стоимостью 1,4 миллиона американских долларов. Еще 20 человек получат банковские карты на сумму 100 тысяч гонконгских долларов каждая.

Тем временем администрация аэропорта Гонконга готова раздать 60 тысяч авиабилетов вакцинированным гражданам, а сделавшим прививку госслужащим пообещали два дополнительных оплачиваемых выходных дня.

Как пишет ТАСС, в Гонконге население неохотно делает уколы, призванные защитить их от COVID-19. В мегаполисе с населением 7,5 миллиона человек первую дозу вакцины от SARS-CoV-2 получили 17 процентов жителей, а обе дозы - 13 процентов. При этом отмечается, что в последние дни в городе не фиксировались новые случаи заражения коронавирусом.