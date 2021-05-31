В Госдуму внесены поправки о наказании за неполную уплату алиментов

Новости

Названы победители праймериз "Единой России" в Москве 21:40
Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем 21:28
Эрдоган объявил о частичном снятии коронавирусных ограничений 20:53
Минобороны сообщило последние данные о коронавирусе в армии 20:35
Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 20:15
В Казани легковушка сбила двух пешеходов на переходе 20:04
Избившему самокатчика бойцу ММА избрали запрет определенных действий 19:42
Макрон назвал неприемлемой слежку за союзниками 19:39
Полузащитник "Спартака" Тиль отдан в аренду в "Фейенорд" 19:34
Собак привлекут для обнаружения больных COVID-19 по запаху 19:29
Тарасенко, Орлов и Григоренко сыграют за сборную России против Швеции 19:28
Минсельхоз увеличил квоту на импорт турецких томатов 19:07
Эксперт: Необходимо упростить получение рецептов на все обезболивающие 19:07
Актер Филимон Сергеев найден мертвым в своей квартире в Москве 19:06
Житель Подмосковья получил 11 лет за убийство воспитательницы в детском саду 19:03
ФАС подпишет с мобильными операторами соглашение против спам-звонков 18:53
Минобрнауки выделит вузам и НИИ более 8 млрд рублей на новое оборудование 18:44
Более 40 человек удалены с экзаменов в первый день ЕГЭ 18:37
Посольство: Чехию покинули все попавшие под сокращение дипломаты 18:30
В АЮР напомнили об обязанности магазинов принимать назад испорченные продукты 18:29
Правительство расширило перечень отраслей для поддержки в регионах 18:09
Агуэро перешел в "Барселону" 17:56
Разбившийся на самокате солист Мариинского театра пришел в сознание 17:49
Комиссия Совфеда поддержала закон о запрете экстремистам участвовать в выборах 17:48
Беспилотник впервые выследил и атаковал человека без участия оператора 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 20:25
Рубрика: Власть

В Госдуму внесены поправки о наказании за неполную уплату алиментов

Текст: Татьяна Замахина
Неплательщиков алиментов смогут привлекать к ответственности, даже если они частично все же перевели средства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Раньше наказывать их не получалось, и достаточно было внести незначительную сумму, чтобы уйти от наказания. Исправить законодательный "пробел" предложило правительство РФ, внеся поправки об этом в Госдуму.

В Москве алиментщик заплатил 6 млн рублей после включения в список невыездных

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в результате сложившейся практики дети или нетрудоспособные родители, которые должны были получать помощь в полном объеме, остаются без поддержки. При этом неплательщики зачастую уходят от ответственности.

Если изменения будут приняты, таких должников смогут привлекать к уголовной и административной ответственности.

Поправки в Уголовный кодекс предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года. Это грозит за неоднократную неуплату алиментов на содержание детей или нетрудоспособных родителей. При этом неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности.

Уточнение на ту же тему вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. В виде наказания предусмотрены исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей.

В пояснительной записке указано, что большинство случаев прекращения дел по алиментам связано как раз с тем, что долг был оплачен частично. Так, на начало прошлого года остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей превысил 800 тыс.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
В Госдуме поддержали поправки о филиалах IT-гигантов в России

Разработчики отметили, что принятие законопроектов поможет эффективнее привлекать к ответственности неплательщиков, а также повысит оперативность и качество исполнения судебных актов и позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников.

Поправки были подготовлены в соответствии с поручением главы государства. Как ранее заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, в правительстве ждут принятия законопроектов до конца весенней сессии.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Разводы и алименты Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

ЦБ установил минимальный лимит переводов по номеру телефона
Володин: Госдума выработает предложения в связи с ростом цен на металл
Минобороны сформирует около 20 новых соединений и частей на западе страны
Юрист: Иностранные IT-компании примут новые правила об открытии офисов в России
Суд арестовал на два месяца стрелявшего по людям екатеринбуржца
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях