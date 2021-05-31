В Госдуму внесены поправки о наказании за неполную уплату алиментов

Раньше наказывать их не получалось, и достаточно было внести незначительную сумму, чтобы уйти от наказания. Исправить законодательный "пробел" предложило правительство РФ, внеся поправки об этом в Госдуму.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в результате сложившейся практики дети или нетрудоспособные родители, которые должны были получать помощь в полном объеме, остаются без поддержки. При этом неплательщики зачастую уходят от ответственности.

Если изменения будут приняты, таких должников смогут привлекать к уголовной и административной ответственности.

Поправки в Уголовный кодекс предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года. Это грозит за неоднократную неуплату алиментов на содержание детей или нетрудоспособных родителей. При этом неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности.

Уточнение на ту же тему вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. В виде наказания предусмотрены исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей.

В пояснительной записке указано, что большинство случаев прекращения дел по алиментам связано как раз с тем, что долг был оплачен частично. Так, на начало прошлого года остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей превысил 800 тыс.

Разработчики отметили, что принятие законопроектов поможет эффективнее привлекать к ответственности неплательщиков, а также повысит оперативность и качество исполнения судебных актов и позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников.

Поправки были подготовлены в соответствии с поручением главы государства. Как ранее заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, в правительстве ждут принятия законопроектов до конца весенней сессии.