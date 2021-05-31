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31.05.2021 16:43
Рубрика: Власть

В кабмине назвали сроки принятия проекта о наказании за неуплату алиментов

Текст: Татьяна Замахина
Закон о привлечении к ответственности за неуплату без уважительной причины алиментов должен быть принят в весеннюю сессию. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе совещания депутатов со статс-секретарями министерств.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мероприятие было посвящено реализации Послания президента Федеральному Собранию. Владимир Путин ранее поручил до 15 июля усовершенствовать нормы закона, регулирующего ответственность за неуплату алиментов. В Послании глава государства отметил, что система получения алиментов не должна унижать родителя с ребенком. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию указанных средств.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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По словам Григоренко, в приоритете - "совершенствование механизма привлечения к уголовной и административной ответственности лиц, не уплачивающих без уважительных причин средства на содержание несовершеннолетних детей". Согласно готовящемуся к внесению законопроекту, наказание коснется в том числе и тех, кто платит неполную сумму алиментов.

Среди других проектов, которые надо принять до конца сессии (то есть до начала июня), вице-премьер перечислил: поправки о газификации населенных пунктов без привлечения средств населения, об отмене требований о репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров, а также законопроект об эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ.

По словам Григоренко, кабмин совместно с депутатами активно работает над принятием указанных инициатив.

В целом, по его оценке, взаимодействие правительства и Госдумы вышло на новый уровень. Особое внимание при совместной работе уделялось обеспечению социально значимых положений Конституции, реализации поручений и Послания президента РФ, подготовки исполнения федерального бюджета, достижения национальных целей и ряду других приоритетов.

"Примером совместной работы на результат является оперативно подготовленные поправки председателем Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и коллегами по выполнению важнейшей социальной части Послания. Это поддержка семей с детьми, беременных женщин. Закон уже принят", - добавил представитель кабмина.

Между тем Госдума до конца весенней сессии намерена принять все законы, необходимые для реализации Послания президента 2020 года, а также оперативно рассмотреть часть законопроектов, которые необходимы для реализации Послания нынешнего года. Об этом сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.

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