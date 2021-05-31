В Канаде два человека погибли при сходе лавины

В результате схода лавины в горах национального парка Джаспер в канадской провинции Альберта погибли два человека. Инцидент произошел на горе Андромеда.

Представитель королевской конной полиции заявил телеканалу CTV News, что оповещение о ЧП было получено в воскресенье утром. После чего на место отправились представители управления нацпарков Канады и экстренных служб, пишет РИА Новости.

Сообщается, что под лавину попали два человека, "занимавшиеся рекреационной деятельностью". Их смерть была констатирована на месте происшествия. Гора Андромеда очень популярна среди любителей скалолазания и катания на лыжах.