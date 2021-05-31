В Киргизии задержаны экс-премьер, брат экс-президента КР и лидер фракции

В Киргизии задержаны экс-премьер-министр страны Омурбек Бабанов, брат экс-президента КР Сооронбая Жээнбекова действующий депутат парламента Асылбек Жээнбеков, а также лидер депутатской фракции СДПК Торобай Зулпукаров. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии.

По информации ведомства, санкция суда о заключении под сражу всех троих выдана пока на 48 часов. К такой мере пресечения пришлось прибегнуть из-за того, что вышеназванные граждане могли скрыться от следствия.

Все трое стали фигурантами ряда уголовных дел, которые были возбуждены по фактам злоупотреблений на одной из золотодобывающих компаний республики.

Омурбека Бабанова и Асылбека Жээнбекова подозревают в коррупции, Торобаю Зулпукарову вменяют в вину незаконное обогащение.

Также стало известно и о привлечении к делу в качестве свидетеля экс-депутата парламента Сергея Ибрагимова. На прошлом неделе в Бишкеке был задержан экс-мэр столицы Азиз Суракматов.

Мнения политологов о громких задержаниях разделились. Одни считают, что это реальные шаги по борьбе с коррупцией, другие назвали происходящее политическими играми в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти в республике осенью 2021 года.