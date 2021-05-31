В Китае семьям разрешили заводить трех детей

Власти Китая разрешили каждой паре заводить до трех детей. Как передает агентство "Синьхуа", изменение политики было одобрено в понедельник на заседании Политбюро под председательством лидера КНР Си Цзиньпина.

Предполагается, что эта мера поможет остановить устранение населения и сокращение рождаемости, которые угрожают долгосрочным экономическим перспективам страны.

Прежде семьям разрешали иметь только двух детей.

Власти Китая также намерены в ближайшие несколько лет постепенно поднять пенсионный возраст.