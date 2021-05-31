Новости

Стрелявшему по людям екатеринбуржцу предъявлено обвинение 11:03
Первый вице-премьер предложил ввести новый вид социальных пособий 11:00
Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения о бомбе 10:59
В центре Москвы выставили на продажу квартиры по региональным ценам 10:56
Акции металлургов рухнули после слов Белоусова о сверхдоходах 10:47
В Китае семьям разрешили заводить трех детей 10:44
На месте стрельбы в Екатеринбурге изъяли более 70 гильз 10:41
Белоусов: Металлурги должны вернуть государству сверхдоходы на 100 млрд рублей 10:36
Новый учебный год в школах планируется начать в очном формате 10:34
Технополис "Москва" признан лучшим среди индустриальных парков России 10:33
В Барнауле одну из пострадавших на батуте девочек подключили к ИВЛ 10:32
Видео: Чемпионка мира Анна Щербакова прыгнула с парашютом 10:23
Климкин заявил о нежелании украинцев вступать в НАТО 10:22
Россияне впервые за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение 10:15
Жительница Ростовской области выиграла в лотерею 10 млн рублей 10:13
Один человек пострадал при взрыве в офисном здании в Гамбурге 10:00
Россия вывела в море две новые атомные подлодки 09:58
Аэропорт Симферополь зафиксировал рекордный для мая пассажиропоток 09:56
В ПМЭФ примут участие около двух тысяч зарубежных гостей 09:54
Ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32 09:50
Минсельхоз ответил на просьбу убрать пармезан из санкционного списка 09:29
В Подмосковье задержали грабителей, похищавших ценности из частных домов 09:18
Названа валюта, которая сейчас выгоднее доллара 09:07
Социологи составили рейтинг самых общительных городов России 09:02
Ушел из жизни первый губернатор Приамурья 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 10:44
Рубрика: В мире

В Китае семьям разрешили заводить трех детей

Текст: Юрий Когалов

Власти Китая разрешили каждой паре заводить до трех детей. Как передает агентство "Синьхуа", изменение политики было одобрено в понедельник на заседании Политбюро под председательством лидера КНР Си Цзиньпина.

Фото: AP Photo
В Китае до конца 2021 года могут привить 80 процентов населения страны

Предполагается, что эта мера поможет остановить устранение населения и сокращение рождаемости, которые угрожают долгосрочным экономическим перспективам страны.

Прежде семьям разрешали иметь только двух детей.

Власти Китая также намерены в ближайшие несколько лет постепенно поднять пенсионный возраст.

В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Новый учебный год в школах планируется начать в очном формате
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины
В доме у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка прошли обыски
Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу екатеринбуржца
Что будет с российской экономикой в ближайшие годы
В Париже общественный транспорт могут сделать бесплатным
Как Союзному государству противостоять внешним вызовам и угрозам