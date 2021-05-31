В Подмосковье начались съемки фильма "Волоколамское шоссе"

Как полк кремлевских курсантов мог осенью 41-го два месяца удерживать немецкие дивизии близ Волоколамска?

Ответ на вопрос автор фильма Константин Клименко начал искать еще в 86-м: с материала о героях-кремлевцах началась его работа в местной газете, куда он распределился после университета.

Потом Клименко помогал в организации пешего марша нынешних курсантов училища по маршруту полка, совсем недавно закончил документальный фильм "Мама, я иду погибать за Москву!", посвященный подвигу курсантов. Но поиск ответа на вопрос продолжается в новом проекте, который писатель - а теперь продюсер, режиссер и сценарист - называет художественно-документальным.

В первом съемочном дне, прошедшем на прошлой неделе близ станции Снегири под Истрой, главной на площадке была современная молодежь, игравшая саму себя - герои фильма приехали на пикник, веселились, пели под гитару.

"В фильме будет хроника 1941 года, будут цитироваться документы времен войны - изучать их я ездил Германию, - говорит Константин Клименко. - Параллельно пойдет современный сюжет о том, как сегодня добро и зло борются на волоколамской земле, мы будем говорить о том, насколько достойно выгладят сегодня наследники героев, их сверстники, вступившие в борьбу с местной мафией".

По словам автора, "Волоколамское шоссе" делается всем волоколамским - и не только - миром: бизнесмены-выпускники кремлевского училища вкладывают свои личные деньги в аренду современной аппаратуры, оплачивают дорогу артистам, готовым работать без гонораров - как, например, артисты театра "Verdi", которые должны были появиться в кадре в первый съемочный день. Из Мосфильма пришел реквизит, жители Снегирей доставили на площадку в первый съемочный день палатки, автомобиль и даже пирожки для съемочной группы.

В которой немало слушателей Евразийского международного университета, где Константин Клименко - президент. Слушатели кинофакультета вышли, и еще будут выходить на площадку как артисты, работать ассистентами у своего преподавателя-оператора.

В первый день снимался материал для трейлера к "Волоколамскому шоссе" - в нем прозвучит песня Александры Пахмутовой "Ты моя надежда, ты моя отрада", которую для фильма, кроме артистов театра "Verdi", запишут музыканты Кремлевского училища и Мариинского театра. В дальнейшем в кадре должны появиться самолеты ВВС России, военный полигон с танками и артиллерией.

По словам Константина Клименко, у фильма не будет коммерческого проката. Он выйдет в эфир на одном из федеральных каналов и будет выложен в интернет.