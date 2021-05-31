В праймериз "Единой России" приняли участие почти 12 млн человек

В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие около 12 млн человек Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин. Он отметил, что это на 1,5 млн больше, чем в 2016 году.

В свою очередь заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов заявил что в этом году количество нарушений нарушений в сравнении с 2016 годом снизилось в разы.

"В 2016 году голосование шло один день, в этом году - неделю. Нам поступило всего 50 жалоб в Федеральный оргкомитет и около 100 - в региональные. Это говорит о том, что наш уникальный проект по цифровому голосованию дал возможность открыто наблюдать за всеми процессами и мгновенно реагировать", - сказал он.

Напомним, что вчера завершилось предварительное голосование "Единой России" на сентябрьские выборы. В половине регионов проголосовать можно было по смешанной системе - онлайн и на избирательных участках, а в остальных регионах только онлайн.