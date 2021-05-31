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31.05.2021 13:02
Рубрика: Экономика

В Росавиации объяснили закрытие десятков аэродромов

Текст: Евгений Гайва

Распоряжение правительства от 24 мая не повлечет закрытия 44 аэродромов, они будут переведены в категорию "посадочная площадка", заявили в Росавиации.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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"Перевод в статус "посадочная площадка" не предполагает уменьшения количества рейсов и снижения пассажиропотока", - подчеркнули в Росавиации.

В ведомстве отметили, что распоряжение издано в целях уменьшения финансовой нагрузки на операторов аэропортов. Перевод инициируется операторами аэродромов в целях оптимизации финансовой деятельности. Сейчас 43 аэропорта, указанных в распоряжении, уже эксплуатируются в качестве посадочных площадок.

Например, аэродромы Енисейск, Тура (МВЛ) и Ярцево на данный момент уже не используются для перевозок самолетами, там приземляются только вертолеты Ми-8, пояснили в Росавиации.

"Следует отметить, что решение о переводе аэродрома гражданской авиации в категорию "посадочная площадка" согласовывается с муниципальными органами власти и с субъектами Российской Федерации", - отметили в Росавиации.

Всего в Государственном реестре аэродромов и вертодромов гражданской авиации России зарегистрировано 240 аэродромов. Кроме того, территориальными органами Росавиации в 2021 году учтено 2257 посадочных площадок.

Расположение было опубликовано 26 мая, в нем говорится о закрытии для обслуживания воздушных судов 44 аэродромов гражданской авиации.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация

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