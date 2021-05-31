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Начнем с географии

31 мая по всей стране стартует ЕГЭ: в этот день выпускники сдают географию, литературу и химию. Экзамены по всем предметам начинаются в 10.00 по местному времени.

В школах во время ЕГЭ будут усилены меры безопасности, на входе у всех измерят температуру. Будут дежурить 7 тысяч медицинских работников, которые при необходимости смогут оказать помощь выпускникам.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Затем пройдет самый массовый "единый" - по русскому языку. Он разделен на два дня: 3 и 4 июня. А самый популярный в этом году предмет по выбору - профильную математику - "егэшники" будут сдавать 7 июня. Следующие экзамены пойдут с приличным интервалом. В среднем по два в неделю, чтобы выпускники успевали передохнуть и переключиться.

Что важно? Большинство ребят завершат сдачу ЕГЭ уже 25 июня: в этот день пройдет информатика. А все, что после - резервные и дополнительные дни. Они нужны только для тех, кто пропустил основной срок по болезни или другой уважительной причине. В Рособрнадзоре уверяют: даже у тех ребят, кто будет сдавать в последний резервный день, 17 июля, останется время, чтобы успеть подать заявления в вузы.

Напомним, Единый госэкзамен в этом году сдают только те ребята, кто собрался поступать в высшие учебные заведения. Таких 724 тысячи человек. Из них почти 630 тысяч - выпускники 2021 года. Чтобы получить школьный аттестат, достаточно сдать только единый госэкзамен по русскому языку. Результаты ЕГЭ по профильной математике или любым другим предметам по выбору на выдачу обычного школьного аттестата никак не повлияют.

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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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