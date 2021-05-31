В России стартовал Единый государственный экзамен

В российских регионах стартовал Единый госэкзамен. В этот день для 184 тысяч ребят идут ЕГЭ по химии, литературе и географии. Экзамен стартовал ровно в 10.00 в каждом регионе по местному времени. Как сообщили в Рособрнадзоре, свои результаты участники сегодняшних экзаменов узнают не позднее 17 июня.

Напомним, ЕГЭ-2021 сдают только те ребята, кто собрался поступать в вузы. Таких 724 тысячи человек. Из них почти 630 тысяч - выпускники текущего года.

На участие в ЕГЭ по географии заявилось около 20 тысяч человек. Работа по этому предмету состоит из 27 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа. "Участники экзамена могут пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором", - сообщает Рособрнадзор.

ЕГЭ по литературе сдают почти 60 тысяч человек. Работа включает 17 заданий, на все про все - 3 часа 55 минут.

На ЕГЭ по химии - около 104 тысяч участников. Этот экзамен состоит из 35 заданий, на выполнение - 3,5 часа.

Следующий ЕГЭ - русский язык - пройдет 3 и 4 июня. Основной период ЕГЭ завершится 2 июля.