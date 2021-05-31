Пластиковые трубочки, посуда и ватные палочки вскоре могут попасть под законодательный запрет. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом конгрессе. Как подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Россия должна стать одним из лидеров мировой экологической повестки, инициировать совместную работу разных стран по защите окружающей среды.

В конгрессе приняли участие представители 30 стран, причем большинство, несмотря на коронавирусные ограничения, в очном режиме. "Вопросы экологической безопасности, сохранения климатического равновесия сегодня уверенно входят в топ мировой общественной и политической повестки", - заявила Матвиенко на пленарном заседании. "Однако недопустимо, чтобы борьба с экологическими угрозами превращалась в инструмент торговых войн, санкционного давления, агрессивного сдерживания конкурентов", - считает она. За примерами далеко ходить не пришлось - на днях министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм выступила против газопровода "Северный поток-2", поскольку "по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле". "Мне кажется, что это как раз пример использования зеленой повестки для манипулирования, недобросовестной конкуренции. Для такого рода высказывания нет никаких объективных оснований", - заявила Матвиенко журналистам.

Говоря о законодательном обеспечении экологической повестки, она напомнила, что президент России дал конкретное поручение: добиться сокращения накопленного к 2050 году объема чистой эмиссии парниковых газов до показателей ниже, чем в Европейском союзе. "Эта работа уже начата. На рассмотрении в Госдуме находится проект закона об ограничении выбросов парниковых газов, - сообщила глава СФ. - Мы должны не просто следовать за глобальной экологической повесткой, но и сами энергичнее участвовать в ее формировании".

Особое внимание в ходе конгресса было уделено переработке отходов, а также сокращению использования пластика. Правительство уже работает над поправками в профильный закон, в котором будет прописан запрет на использование отдельных видов пластика. "Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", - заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, документ находится "на стадии межведомственного согласования, в осеннюю сессию он уже может быть внесен в Госдуму".

В правительстве считают, что это не ударит по карману потребителей. Отвечая на вопрос журналиста, не приведет ли такой запрет к росту цен на товары и упаковку, зампред правительства заявила: "Мы таких опасений не разделяем". Не пострадают и производители, считает она: "Для наших коллег, которые занимаются сегодня в бизнесе производством того самого цветного пластика, пластиковых трубочек, одноразовой пластиковой посуды, будут, безусловно, предусмотрены в нормативных актах необходимые меры, сроки для перехода к этому запрету". Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров полагает, что такой переходный период может продлиться год или даже больше.

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Виктория Абрамченко, вице-премьер:

"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда".

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Пластик уйдет без паники

Запрет на одноразовые изделия, которые плохо поддаются переработке, не станет шоком для экономики и общества, заверили "РГ" в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. Пока что речь идет даже не о концепции, а об общем направлении движения.

"Разработка ограничений неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов была погружена в "дорожную карту" по реализации новой расширенной ответственности производителей и импортеров, - сказала представитель Абрамченко. - О конкретных параметрах пока говорить преждевременно, на площадке правительства вместе с профильными ведомствами и бизнесом предстоит разработать концепцию нового регулирования". Вице-премьер подчеркивала наличие переходного периода и разработку стимулирующих механизмов для перехода на перерабатываемые материалы и необходимые меры поддержки. Конкретные параметры будут выработаны позже с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Индустрия замкнутого цикла должна дать России 100 тыс. новых рабочих мест к 2030 году, а всему миру - 1 трлн долл. в год дополнительной добавочной стоимости к 2025 году.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Алексей Дуэль

Подавляющее большинство россиян готовы отказаться от пластиковой посуды. Исследование сервиса SuperJob показало, что готовы обойтись без пластиковой посуды 82% россиян, еще три года назад граждан, готовых отказаться от пластиковой посуды, было 70%. Больше всего сторонников перехода на многоразовые столовые приборы среди молодых людей до 24 лет, а также среди тех, чей ежемесячный доход превышает 30 тыс. руб.

Среди предметов, которые надо исключить из оборота, глава ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев ранее называл палочки для перемешивания кофе, одноразовые пакеты и тарелки, трубочки для напитков и неперерабатываемую пластиковую упаковку. По его словам, запрет на такие изделия уже действует в крупных городах Китая, в ЕС, в Беларуси, для России эта мера тоже стала бы логичным шагом. "В теории пластиковые трубочки можно переработать, но на практике это сделать нереально из-за сложности сбора сырья, - сказал Денис Буцаев. - Но им всегда можно найти более экологичную альтернативу".

В ППК РЭО объяснили, что запрет, скорее всего, будет реализован через повышенную ставку экологического сбора для компаний, которые будут выпускать непригодную к переработке упаковку или продукцию.

Кроме одноразовой пластиковой посуды под запретом или повышенным экосбором могут оказаться и другие товары. Например, ассоциация "РусПЭК" обратилась в минпромторг с предложением вывести из оборота упаковку из вспененного полистирола, которая обычно используется для яиц или готовых блюд. Этот материал не только трудоемок для переработки, но и загрязняет окружающую среду микропластиком, добавили в ассоциации. При этом там обратили внимание на то, что запрет имеет смысл вводить в реалистичные сроки, чтобы экономические потери отрасли не превысили экологических приобретений общества, а сокращение выручки не привело к падению доходов от экосбора.

Подготовил Алексей Дуэль