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Рубрика: В мире

В США отказались от продажи алкоголя на борту из-за буйных пассажиров

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Jeff Chiu Фото: AP Photo/Jeff Chiu
Фото: AP Photo/Jeff Chiu

Две крупные авиакомпании США - American Airlаines и Southwest Airlines - решили не возобновлять продажу алкогольных напитков на борту в связи с ростом насилия на рейсах. Только в этом году зафиксировано более чем 2500 случаев ненадлежащего поведения пассажиров. Доходило и до рукоприкладства, пишет Dallas Morning News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Фото: iStock
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В марте 2020 года American Airlines отказалась от спиртного на борту, а также сократила подачу безалкогольных напитков и закусок, чтобы ограничить контакты бортпроводников с пассажирами. Первого июня авиакомпания должна была возобновить продажу алкоголя в салоне лайнеров, но мораторий продлили минимум до 14 сентября.

На минувшей неделе один из пассажиров напал на стюардессу Southwest. Мужчина не хотел пристегивать ремни безопасности и убирать столик для еды во время посадки самолета в Сан-Диего.

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