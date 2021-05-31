Вакцинация от COVID-19 усиливает естественный иммунитет после болезни

Вакцинация повышает иммунитет, который люди естественным образом развивают при инфекции, пишет "Интерфакс" со ссылкой на исследование ученых из Рокфеллеровского университета (США).

В исследовании участвовали 63 человека, которые переболели коронавирусом весной 2020 года. Со временем антитела, продуцируемые В-клетками иммунной системы, эффективнее нейтрализуют SARS-CoV-2. Это позволило ученым предположить, что у переболевших развивается улучшенная, длительная защита от вируса.

При этом исследователи выявили, что антитела были дополнительно усилены среди 26 человек в группе, которые получили, как минимум, по одной дозе вакцины - Moderna или Pfizer.

Антитела у этих людей оказались исключительно устойчивы к наиболее распространенным вариантам SARS-CoV-2, которые были выделены в Великобритании, Южной Африке и Нью-Йорке, говорится в сообщении университета. Мощные антитела вырабатываются группами высокоразвитых В-клеток памяти, которые резко активизируются после вакцинации.

Такие результаты, по мнению ученых, доказывают, усиление иммунитета от современных вакцин может обеспечить дополнительную защиту и у людей, которые уже сталкивались с COVID-19.