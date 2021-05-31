Владимир Путин принял доклад о защите прав детей и обсудил школьное питание

"В докладе о работе за год и конкретные детские истории, наша борьба и предложения, те вопросы, которые еще не удалось решить. Очень хочется, чтобы в том числе ведомства, которым адресованы предложения, отнеслись внимательно к ним, мы очень долго и внимательно их разрабатывали", - сказала Кузнецова. В этом году День защиты детей пройдет в особых условиях: приняты поправки к Конституции, и еще впервые за 10 лет зафиксирована максимальная доля несовершеннолетних в структуре населения, рассказала она. Стало больше многодетных семей, выросло число ребятишек в них - почти одна пятая детей в России воспитывается в многодетных семьях. На четыре процента снизилось число сирот. И впервые за многие годы на 9,1 процента уменьшилось число преступлений в отношении детей и подростков. Год был непростым, выросло число обращений в аппарат Уполномоченного на 7,3 процента. На 36 процентов стало больше обращений от несовершеннолетних.

Кузнецова рассказала о проверке реализации закона о питании. "Кроме других нарушений выяснили такой интересный факт: в некоторых школах, где есть две смены, ... вместо обеда выдавали меню завтрака. Стоимость разная, дети как бы сыты. Но на здоровье детей такая подмена не очень хорошо сказывается, тем более что это нарушение закона", - проинформировала детский омбудсмен. "Вместе с Генеральной прокуратурой мы провели масштабные проверки по образовательным организациям, и сейчас постепенно устраняют нарушения", - заверила она.

"Я уже говорил об этом: ясно, что это вопрос тонкий, требующий постоянного внимания со стороны санитарных врачей, тем не менее доступ родительских комитетов к организации питания, к его качеству вполне обоснован. И это нужно довести до конца", - подчеркнул Владимир Путин.

Еще Кузнецова рассказала про Совет отцов, который работает в 79 регионах. "Такого размаха, как сейчас (это тысячи отцов по всей стране), мы не ожидали", - поделилась она. В частности, они помогают отцам детей, оставшихся без мамы. "Есть один нюанс в этом виде помощи: очень редко сами папы обращаются за помощью. Такая мужская черта", - заметила Кузнецова. "Да. Мужчина стремится к тому, чтобы самому преодолеть все трудности", - согласился Путин. Детский омбудсмен призвала расширить практику учреждения в регионах Дня отца.

"Мы разработали критерии качества детства: это специальный подход, который позволит из данных различных ведомств собрать единую картину того, что происходит с ребенком в конкретном регионе России", - сообщила Кузнецова. Оказалось, статистические данные разных ведомств требуют серьезной доработки. "Мы обратились в правительство и нашли поддержку... Надеюсь, что это приведет уже сейчас к совершенствованию статистического учета", - полагает детский омбудсмен. Также она сообщила, что было шесть вылетов в Сирию, оттуда вывезли 144 ребенка.

Мы разработали критерии качества детства: это специальный подход, который позволит из данных различных ведомств собрать единую картину того, что происходит с ребенком в конкретном регионе России

Новые поправки к Конституции стали прологом целого спектра мер по поддержке семей с детьми, заметила Кузнецова. "Вместе с коллегами мы подготовили несколько предложений по вопросам безопасности детей, по вопросам поддержки семей с детьми-инвалидами и по вопросам развития детского контента", - сообщила она.

Недавно Путин поручил определить ведомство, которое бы занималось вопросами семьи и детей. "Это очень важное решение, и очень хочется, чтобы уполномоченные структуры довели его до конца как можно точнее. Дело в том, что снова на 40 процентов выросло число обращений по вопросам органов опеки и попечительства", - сказала Кузнецова. Она привела в пример историю в Подмосковье, когда полицейский пошел за девочкой, проследил за подозрительным мужчиной и увидел в одном из домов в мусоре шестилетнего ребенка "среди кошек и всякого хлама".

Девочка не ходила и не разговаривала, а сейчас уже бегает, есть основания полагать, что скоро будет в очень хорошей семье. "Не случилось бы этого, если бы должным образом сработали органы системы профилактики", - уверена детский омбудсмен. "В три раза чаще дети-сироты становятся жертвами преступных посягательств. Это тоже недопустимо, тем более что есть поправки к Конституции, которые дополнительную ответственность возлагают на государство за детей-сирот", - заявила она.

Между тем

1 июня, в Международный день защиты детей, Владимир Путин поговорит во видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". В беседе примут участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, сообщили в пресс-службе Кремля. Орденом "Родительская слава" награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.