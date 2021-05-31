Власти ЦАР подтвердили гибель трех россиян

Власти Центральноафриканской республики уведомили посольство РФ о гибели трех россиян. Об этом заявил посол России в этой стране Владимир Титоренко.

"Власти ЦАР нас уведомили о том, что в результате подрыва мины погибли три гражданина России", - цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на участке дороги Донгбайке в префектуре Нана-Мамбере, расположенной на северо-западе Центральноафриканской Республики, было подорвано два патрульных автомобиля. В результате взрыва погибли пять человек, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести и находятся в настоящее время в больнице.