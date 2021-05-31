ВНИИ Труда: Принимать кадровые решения можно в четыре раза быстрее

Одной из причин неэффективности работы компаний и государственных служб становится медленная скорость принятия решений по управлению организацией труда.

Потенциально ее можно увеличить в четыре раза за счет качественной и своевременной аналитики. Об этом рассказала директор по развитию ВНИИ Труда Минтруда РФ Надежда Сладкова на пресс-конференции, посвященной презентации первой российской цифровой системы мотивации производительности сотрудников (EPM), созданной институтом совместно с подразделением "Ростелекома".

Система ЕРМ фиксирует любую активность человека, работающего за компьютером, время включения и выключения, активности тех или иных приложений, участие в видеоконференциях и все прочие действия. По каждому сотруднику формируется цифровое досье, в котором наглядно отображены показатели его загрузки, время, потраченное на выполнение тех или иных действий. Система может применять как при офисной, так и при удаленной работе.

"Для того, чтобы понять, что у сотрудника есть проблемы и для повышения эффективности его работы надо принять меры: изменить круг обязанностей, чему-то научить, обратить внимание на пример коллег, при традиционной системе управления персоналом руководителю нужен месяц, быстрее он просто не соберет нужную информацию, - объяснила Надежда Сладкова. - Электронные инструменты принятия управленческих решений - такие как ЕРМ - позволяют разобраться в ситуации и обнаружить единственный правильных выход за неделю. Многомерная многофакторная модель, создаваемая системой ЕРМ, оценивает и слабые, и сильные стороны сотрудников, позволяет руководителю понять, каким могут быть наиболее удачные "профили" трудовой активности на той или иной должности".

При правильной интерпретации собранной системой информации, руководитель может оценить достаточно ли у него людей для решения стоящих перед отделом задач, равномерность распределения функций между подчиненными. Вовремя заметить предпосылки для эмоционального выгорания кого-то из коллег, выявить "слабое звено" в коллективе, добавила Надежда Сладкова.

Сокращение времени на принятие управленческих решений приводит к уменьшению времени и на основную деятельность организации, считают в институте труда. Там приводят в пример международную компанию Walmart, лидера мирового рейтинга 2018 года компаний по операционной эффективности Fortune Global 500. Ей удалось сократить затраты времени и финансов на операционную деятельность на 10% как раз за счет внедрения ЕРМ-инструментов.

"При использовании системы ЕРМ сотрудник, с одной стороны, понимает, какой его деятельность увидит руководитель, на что он потратил свое рабочее время, на что оно ушло у коллег, - отметила директор центра развития продуктов Dozor компании "Ростелеком-Солар" Галина Рябова. - С другой, может сам оценить свои сильные и слабы стороны, выбрать направления для саморазвития. Это тоже сказывается на общей эффективности работы".