ВНИИ Труда: Принимать кадровые решения можно в четыре раза быстрее

Новости

Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 20:15
В Казани легковушка сбила двух пешеходов на переходе 20:04
Избившему самокатчика бойцу ММА избрали запрет определенных действий 19:42
Макрон назвал неприемлемой слежку за союзниками 19:39
Полузащитник "Спартака" Тиль отдан в аренду в "Фейенорд" 19:34
Собак привлекут для обнаружения больных COVID-19 по запаху 19:29
Тарасенко, Орлов и Григоренко сыграют за сборную России против Швеции 19:28
Минсельхоз увеличил квоту на импорт турецких томатов 19:07
Эксперт: Необходимо упростить получение рецептов на все обезболивающие 19:07
Актер Филимон Сергеев найден мертвым в своей квартире в Москве 19:06
Житель Подмосковья получил 11 лет за убийство воспитательницы в детском саду 19:03
ФАС подпишет с мобильными операторами соглашение против спам-звонков 18:53
Минобрнауки выделит вузам и НИИ более 8 млрд рублей на новое оборудование 18:44
Более 40 человек удалены с экзаменов в первый день ЕГЭ 18:37
Посольство: Чехию покинули все попавшие под сокращение дипломаты 18:30
В АЮР напомнили об обязанности магазинов принимать назад испорченные продукты 18:29
Правительство расширило перечень отраслей для поддержки в регионах 18:09
Агуэро перешел в "Барселону" 17:56
Разбившийся на самокате солист Мариинского театра пришел в сознание 17:49
Комиссия Совфеда поддержала закон о запрете экстремистам участвовать в выборах 17:48
Беспилотник впервые выследил и атаковал человека без участия оператора 17:47
Глава МИД Турции заявил о законном праве Анкары использовать С-400 17:46
Медведев впервые в карьере вышел во второй круг "Ролан Гаррос" 17:33
В Киргизии задержаны экс-премьер, брат экс-президента КР и лидер фракции 17:33
В Шереметьево экстренно сел самолет с запахом гари на борту 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 19:46
Рубрика: Экономика

ВНИИ Труда: Принимать кадровые решения можно в четыре раза быстрее

Текст: Алексей Дуэль
Одной из причин неэффективности работы компаний и государственных служб становится медленная скорость принятия решений по управлению организацией труда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Потенциально ее можно увеличить в четыре раза за счет качественной и своевременной аналитики. Об этом рассказала директор по развитию ВНИИ Труда Минтруда РФ Надежда Сладкова на пресс-конференции, посвященной презентации первой российской цифровой системы мотивации производительности сотрудников (EPM), созданной институтом совместно с подразделением "Ростелекома".

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Голикова поручила МЭР создать рабочие места в регионах с низкой занятостью

Система ЕРМ фиксирует любую активность человека, работающего за компьютером, время включения и выключения, активности тех или иных приложений, участие в видеоконференциях и все прочие действия. По каждому сотруднику формируется цифровое досье, в котором наглядно отображены показатели его загрузки, время, потраченное на выполнение тех или иных действий. Система может применять как при офисной, так и при удаленной работе.

"Для того, чтобы понять, что у сотрудника есть проблемы и для повышения эффективности его работы надо принять меры: изменить круг обязанностей, чему-то научить, обратить внимание на пример коллег, при традиционной системе управления персоналом руководителю нужен месяц, быстрее он просто не соберет нужную информацию, - объяснила Надежда Сладкова. - Электронные инструменты принятия управленческих решений - такие как ЕРМ - позволяют разобраться в ситуации и обнаружить единственный правильных выход за неделю. Многомерная многофакторная модель, создаваемая системой ЕРМ, оценивает и слабые, и сильные стороны сотрудников, позволяет руководителю понять, каким могут быть наиболее удачные "профили" трудовой активности на той или иной должности".

При правильной интерпретации собранной системой информации, руководитель может оценить достаточно ли у него людей для решения стоящих перед отделом задач, равномерность распределения функций между подчиненными. Вовремя заметить предпосылки для эмоционального выгорания кого-то из коллег, выявить "слабое звено" в коллективе, добавила Надежда Сладкова.

Фото: iStock
В Минтруде рассказали о борьбе с неофициальными зарплатами

Сокращение времени на принятие управленческих решений приводит к уменьшению времени и на основную деятельность организации, считают в институте труда. Там приводят в пример международную компанию Walmart, лидера мирового рейтинга 2018 года компаний по операционной эффективности Fortune Global 500. Ей удалось сократить затраты времени и финансов на операционную деятельность на 10% как раз за счет внедрения ЕРМ-инструментов.

"При использовании системы ЕРМ сотрудник, с одной стороны, понимает, какой его деятельность увидит руководитель, на что он потратил свое рабочее время, на что оно ушло у коллег, - отметила директор центра развития продуктов Dozor компании "Ростелеком-Солар" Галина Рябова. - С другой, может сам оценить свои сильные и слабы стороны, выбрать направления для саморазвития. Это тоже сказывается на общей эффективности работы".

Экономика Работа Рынок труда

Главное сегодня

Минобороны сформирует около 20 новых соединений и частей на западе страны
Володин: Госдума выработает предложения в связи с ростом цен на металл
Кабмин поддержал законопроект о представительствах IT-гигантов в РФ
МИД РФ: Ввод "Северного потока-2" не повлияет на поставки через Украину
Суд арестовал на два месяца стрелявшего по людям екатеринбуржца
Роспотребнадзор объяснил, может ли интернет-магазин менять цену товара
Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска