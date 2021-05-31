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31.05.2021 18:46

Внутренний рынок Китая станет более открытым

Китай обещает наращивать открытость своих рынков в ближайшие пять лет, чтобы преодолеть спад экономики, вызванный пандемией, и содействовать международному сотрудничеству. Новая парадигма развития означает обеспечение более тесной связи и более эффективного использования как внутреннего, так и внешнего рынков, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Безбрежному океану нет конца, подними парус и плыви c попутным ветром". Эта строка из китайского стихотворения, написанного 1000 лет назад, не теряет актуальности и в современном Китае. Она означает, что нет никаких географических ограничений, которые не позволяют нам путешествовать, чтобы встретиться с друзьями издалека.

"Китай не закроет свои двери для остального мира, напротив, они будут открываться только шире", - сказал председатель КНР Си Цзиньпин на Боаоском азиатском форуме в 2018 году. Колоссальные изменения, произошедшие в Китае в результате проводимой с 1978 года политики реформ и открытости, подтверждают справедливость убеждения о том, что открытость - это путь к росту и богатству. Руководствуясь этим курсом, страна превратилась из преимущественно аграрной страны во вторую по величине экономику в мире.

В 2020 году объем импорта и экспорта товаров Китая вырос на 1,9% в годовом выражении - до 32,16 триллиона юаней (около 4,647 триллиона долларов), достигнув рекордного уровня, несмотря на мировой спад поставок. Китай стал единственной крупной экономикой мира, показавшей рост внешней торговли в условиях пандемии.

В 1978 году этот показатель не превышал 20,6 миллиарда долларов. Китай приложил немало усилий, чтобы привлечь больше глобальных инвесторов на свой огромный внутренний рынок путем расширения доступа на него и улучшения деловой среды. Недавнее исследование Министерства коммерции КНР показывает, что 96,4 процента предприятий с иностранным капиталом оптимистично оценивают перспективы своего бизнеса в Китае.

Согласно отчету Всемирного банка за 2020 год, Китай второй год подряд вошел в десятку самых благоприятных экономик мира с точки зрения удобства ведения бизнеса благодаря масштабной программе реформ. Китай подписал соглашения о сотрудничестве со 140 странами и 31 международной организацией в рамках инициативы "Один пояс, один путь" с момента ее выдвижения в 2013 году.

Поскольку Китай встал на путь социалистической модернизации в рамках 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021 - 2025 гг.), открытость остается критически важной составляющей новой "дорожной карты" страны. Включив в план развития принцип "двойной циркуляции", Китай обещает наращивать открытость своих рынков в ближайшие 5 лет. И конкретные шаги в этом направлении уже сделаны.

В Китае насчитывается 21 пилотная зона свободной торговли после открытия трех новых ЗСТ в прошлом году. Страна подписала соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве, которое подразумевает создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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