Володин: Госдума выработает предложения в связи с ростом цен на металл

Госдума в течении недели подготовит предложения, направленные на решение проблемы с ростом цен на металл. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая, за чей счет", - уверен спикер. Он пояснил, что следствием стали дополнительные расходы граждан и государства - рост цен сказался в том числе на стоимости жилья в новостройках.

Ранее депутаты уже обсуждали ситуацию с подорожанием металла на 50% и выше, а также еще большим ростом стоимости кровельного железа и других металлических изделий.

"Дано поручение проанализировать причины роста цен на стройматериалы комитету по контролю ГД", - напомнил Володин.

У депутатов есть замечания в связи с этим к работе Федеральной антимонопольной службы и Минэкономразвития. Эти ведомства, считает Володин, еще месяц назад должны были внести необходимые предложения, чтобы остановить рост цен.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги "нахлобучили" государство на 100 млрд рублей - в такую сумму он оценил сверхприбыль отрасли.