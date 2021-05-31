Врачей перестанут наказывать за случайную потерю наркотических средств

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс декриминализируют для медиков - и только для них - статью о потере наркотиков.

Как отметил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, предлагаемые изменения направлены на гуманизацию уголовного законодательства в отношении врачей, других медицинских работников, лаборантов и пр., допустивших по неосторожности нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, что повлекло их утрату. К примеру, случайно разбивших ампулы с наркотическими, психотропными веществами; непреднамеренно нарушивших правила перевозки или хранения веществ; совершивших ошибку при их учете и т.п.

Как подчеркнул Павел Крашенинников, норма будет иметь обратную силу, что очень важно в сложившейся ситуации. Так что если правоохранительные органы уже успели предъявить претензии к медсестре, разбившей драгоценную ампулу, дело после принятия закона будет закрыто.

Факт утраты обезболивающих будет фиксироваться комиссией в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД РФ. Так что постоянно списывать на "бой, усушку и утруску" наркотики не получится. Коллеги-профессионалы разберутся: произошла ли случайность или кто-то из медицинских работников затеял не те игры.

Павел Крашенинников особо обратил внимание на то, что внесение предлагаемых изменений не исключает дисциплинарную и материальную ответственность за утрату вверенных наркотических средств и психотропных веществ при осуществлении медицинской деятельности.

Факт непреступной утраты обезболивающего будет фиксироваться специальной комиссией

Иными словами, вполне возможно, что медик проявил непрофессионализм и действительно сделал что-то не так. Но в этом не было злого умысла, попадающего под статью Уголовного кодекса. Тогда человека могут наказать, как говорится, в рабочем порядке.

Зато теперь рука медсестры не должна дрожать, когда она набирает в шприц обезболивающее: даже если что-то пойдет не так, ее не посадят.

Дело в том, что сегодня порядок работы с наркотическими веществами крайне строг, медикам необходимо оформлять массу документов. Понятно, почему так сделано. Тем не менее в результате иногда медики просто боятся выписывать обезболивающие и пациентам приходится страдать.

С инициативой смягчить подходы к медикам выступило правительство страны. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению. На данном этапе закон приобретает окончательный вид. Поэтому эксперты называют этот этап ключевым.