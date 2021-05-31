Врачей перестанут наказывать за случайную потерю наркотических средств

Новости

Сборная Швеции впервые с 1937 года не попала в топ-8 чемпионата мира 23:06
Сборная России по хоккею вышла в плей-офф чемпионата мира 22:32
Мишустин обсудил с премьером Беларуси проблемы интеграции 21:59
Названы победители праймериз "Единой России" в Москве 21:40
Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем 21:28
Эрдоган объявил о частичном снятии коронавирусных ограничений 20:53
Минобороны сообщило последние данные о коронавирусе в армии 20:35
Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 20:15
В Казани легковушка сбила двух пешеходов на переходе 20:04
Избившему самокатчика бойцу ММА избрали запрет определенных действий 19:42
Макрон назвал неприемлемой слежку за союзниками 19:39
Полузащитник "Спартака" Тиль отдан в аренду в "Фейенорд" 19:34
Собак привлекут для обнаружения больных COVID-19 по запаху 19:29
Тарасенко, Орлов и Григоренко сыграют за сборную России против Швеции 19:28
Минсельхоз увеличил квоту на импорт турецких томатов 19:07
Эксперт: Необходимо упростить получение рецептов на все обезболивающие 19:07
Актер Филимон Сергеев найден мертвым в своей квартире в Москве 19:06
Житель Подмосковья получил 11 лет за убийство воспитательницы в детском саду 19:03
ФАС подпишет с мобильными операторами соглашение против спам-звонков 18:53
Минобрнауки выделит вузам и НИИ более 8 млрд рублей на новое оборудование 18:44
Более 40 человек удалены с экзаменов в первый день ЕГЭ 18:37
Посольство: Чехию покинули все попавшие под сокращение дипломаты 18:30
В АЮР напомнили об обязанности магазинов принимать назад испорченные продукты 18:29
Правительство расширило перечень отраслей для поддержки в регионах 18:09
Агуэро перешел в "Барселону" 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 22:20
Рубрика: Власть

Избавят от боли

Врачей перестанут наказывать за случайную потерю наркотических средств
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 118(8469)
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, защищающий медицинских работников от уголовной ответственности при оплошностях с обезболивающим.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс декриминализируют для медиков - и только для них - статью о потере наркотиков.

Эксперт: Необходимо упростить получение рецептов на все обезболивающие

Как отметил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, предлагаемые изменения направлены на гуманизацию уголовного законодательства в отношении врачей, других медицинских работников, лаборантов и пр., допустивших по неосторожности нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, что повлекло их утрату. К примеру, случайно разбивших ампулы с наркотическими, психотропными веществами; непреднамеренно нарушивших правила перевозки или хранения веществ; совершивших ошибку при их учете и т.п.

Как подчеркнул Павел Крашенинников, норма будет иметь обратную силу, что очень важно в сложившейся ситуации. Так что если правоохранительные органы уже успели предъявить претензии к медсестре, разбившей драгоценную ампулу, дело после принятия закона будет закрыто.

Факт утраты обезболивающих будет фиксироваться комиссией в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД РФ. Так что постоянно списывать на "бой, усушку и утруску" наркотики не получится. Коллеги-профессионалы разберутся: произошла ли случайность или кто-то из медицинских работников затеял не те игры.

Павел Крашенинников особо обратил внимание на то, что внесение предлагаемых изменений не исключает дисциплинарную и материальную ответственность за утрату вверенных наркотических средств и психотропных веществ при осуществлении медицинской деятельности.

Факт непреступной утраты обезболивающего будет фиксироваться специальной комиссией

Иными словами, вполне возможно, что медик проявил непрофессионализм и действительно сделал что-то не так. Но в этом не было злого умысла, попадающего под статью Уголовного кодекса. Тогда человека могут наказать, как говорится, в рабочем порядке.

Зато теперь рука медсестры не должна дрожать, когда она набирает в шприц обезболивающее: даже если что-то пойдет не так, ее не посадят.

Фото: iStock
Упрощенная регистрация лекарств будет востребована после пандемии

Дело в том, что сегодня порядок работы с наркотическими веществами крайне строг, медикам необходимо оформлять массу документов. Понятно, почему так сделано. Тем не менее в результате иногда медики просто боятся выписывать обезболивающие и пациентам приходится страдать.

С инициативой смягчить подходы к медикам выступило правительство страны. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению. На данном этапе закон приобретает окончательный вид. Поэтому эксперты называют этот этап ключевым.

Власть Право Уголовное право Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Уголовное законодательство

Главное сегодня

Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией
ЦБ установил минимальный лимит переводов по номеру телефона
Володин: Госдума выработает предложения в связи с ростом цен на металл
Минобороны сформирует около 20 новых соединений и частей на западе страны
Суд арестовал на два месяца стрелявшего по людям екатеринбуржца
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях