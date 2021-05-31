Вузы получат 600 млн рублей на обучение по профилю "искусственный интеллект"

Правительство утвердило правила, которые дают вузам возможность получать гранты на разработку программ обучения по профилю "искусственный интеллект", сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.

"Мы предусмотрели на эти цели в федеральном бюджете более 600 млн рублей в течение трех лет, - сказал он. - Нам нужны специалисты, которые не просто освоят современную технику и оборудование, но и сами будут создавать программное обеспечение и предлагать инновационные решения в самых разных областях".

Программа коснется как студентов, так и преподавателей. "Рассчитываем, что через три года в наших вузах можно будет выбирать не менее чем из 10 программ бакалавриата, а в магистратуре их будет не менее 40. И за этот срок более 3 тысяч вузовских преподавателей пройдут дополнительное обучение по такому профилю", - сообщил Мишустин.

Освоить новые программы можно будет в высших учебных заведениях по всей стране, конкурсный отбор организует Министерство науки и высшего образования. "Рассчитываем, что с 1 сентября следующего года к занятиям приступят 2 тысячи студентов и преподавателей", - заключил глава правительства.