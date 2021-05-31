Xiaomi научилась заряжать смартфон за восемь минут. Как это работает

Компания Xiaomi официально представила сетевой адаптер, используюий технологию HyperCharge для сверхбыстрой зарядки аккумуляторов мобильных устройств.

В качестве доказательства разработчики выложили на YouTube видео, на котором продемонстрирован процесс подпитки аккумулятора смартфона емкостью 4000 мАч. Чтобы зарядить батарею полностью, потребовалось около десяти минут.

Зарядка осуществляется на мощности 200 Вт, и это первый адаптер на рынке, поддерживающий такую мощность, утверждают в Xiaomi. Также технология HyperCharge позволяет заряжать смартфоны беспроводным способом - на мощности 120 Вт. В этом случае на зарядку уйдет около 15 минут.

Свою технологию сверхбыстрой зарядки разрабатывает компания Oppo. Зарядка по проводу осуществляется на мощности 125 Вт, беспроводным способом - 65 Вт.