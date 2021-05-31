У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Xiaomi научилась заряжать смартфон за восемь минут. Как это работает

Текст:   Антон Благовещенский
31.05.2021,  
13:53
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Xiaomi официально представила сетевой адаптер, используюий технологию HyperCharge для сверхбыстрой зарядки аккумуляторов мобильных устройств.

В качестве доказательства разработчики выложили на YouTube видео, на котором продемонстрирован процесс подпитки аккумулятора смартфона емкостью 4000 мАч. Чтобы зарядить батарею полностью, потребовалось около десяти минут.

Лучше избегать. Названы "убивающие" смартфон приложения

Зарядка осуществляется на мощности 200 Вт, и это первый адаптер на рынке, поддерживающий такую мощность, утверждают в Xiaomi. Также технология HyperCharge позволяет заряжать смартфоны беспроводным способом - на мощности 120 Вт. В этом случае на зарядку уйдет около 15 минут.

Свою технологию сверхбыстрой зарядки разрабатывает компания Oppo. Зарядка по проводу осуществляется на мощности 125 Вт, беспроводным способом - 65 Вт.

смартфоны
Фото: Steam
Игру Little Nightmares отдают бесплатно и навсегда в Steam 29.05.2021
Вышла iOS 14.6. Почему ее нужно установить 25.05.2021
Как установить новый Android 12 на смартфон и стоит ли это делать? 20.05.2021
Xiaomi
Фото: Sony
Sony опубликовала почти 20-минутный ролик Horizon Forbidden West 28.05.2021
В Россию приходит мощнейший смартфон Xiaomi Mi 11. Цена 14.05.2021
Новый смартфон Xiaomi нельзя покупать из-за большого недостатка 05.05.2021