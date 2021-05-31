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31.05.2021 15:45
Рубрика: Экономика

Зачем "Яндекс" покупает онлайн-магазин одежды KupiVIP

Текст: Ирина Жандарова
Компания "Яндекс" приобретает онлайн-магазин одежды KupiVIP. Это позволит маркетплейсу "Яндекс.Маркету" ("Беру") расширить модный ассортимент, а покупателям получить быструю доставку товаров из-за границы. Сделка ускорит выход "Яндекс.Маркета" на рынок одежды, обуви и аксессуаров благодаря налаженной инфраструктуре и базе поставщиков KupiVIP, говорится в сообщении "Яндекса".

Кроме онлайн-магазина "Яндекс" приобретает расположенные в торговых комплексах Москвы магазины KupiVIP, онлайн-магазин Mamsy и распределительный центр на 20 000 кв. метров в Подмосковье. Сумма сделки не раскрывается. Она может составлять менее одного годового оборота приобретаемых магазинов, отметили в инвесткомпании "Велес Капитал". Оборот KupiVIP в 2020 году составил 4,5 млрд рублей, Mamsy - 672 млн рублей.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Сделку планируется закрыть во втором квартале 2021 года после получения одобрения ФАС. Первое время "Яндекс.Маркет" и KupiVIP будут развиваться параллельно, но постепенно ассортимент приобретенного магазина "переедет" на "Яндекс.Маркет". Магазин будет подключен к "Яндекс Плюсу", что позволит покупателям забирать заказы в постаматах и пунктах выдачи маркетплейса.

Сделка может оказаться выгодной для обеих сторон, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. У каждой из торговых площадок есть сильная сторона, которой не хватает другой. Маркетплейс "Яндекс.Маркет" сегодня находится на четвертом месте по объемам выручки за 2020 год. Опережают его специализирующиеся на продаже одежды площадки Wildberries и Lamoda. Поэтому несмотря на то, что KupiVIP имеет выручку в семь раз меньше, чем "Яндекс.Маркет" (4,5 против 32 млрд рублей), он может существенно усилить позиции маркетплейса в сегменте одежды. Онлайн-магазин KupiVIP в свою очередь, это пионер маркетплейсов, и пионер в развитии fashion специализации. Однако он растерял свой оборот. В 2015 году его выручка составляла 16,6 млрд рублей в год, постепенно снижаясь с каждыми годом.

Эксперты считают, что от этого слияния могут выиграть все, в том числе и покупатели. Онлайн-магазин KupiVIP имеет большую базу лояльных клиентов, ориентированных на премиальные бренды, отмечает Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group. Ее магазин накопил за счет связей с поставщиками, он предлагает одежду 1000 мировых брендов. Сделка позволит маркетплейсу получить эту покупательскую аудиторию, присоединив ее к своей. "Для "Яндекс.Маркет" эта платформа может стать "дверью" в fashion специализацию", - считает эксперт. А для самих покупателей - окном в Европу и не только. "KupiVIP и Mamsy по сути - трансграничные интернет-магазины, которые доставляют товар напрямую из-за рубежа", - поясняет Артем Соколов. У покупателей появится возможность получать эти товары в ближайшей точке выдачи заказов.

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