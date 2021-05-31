Захарова назвала нелегитимными и неэффективными санкции ЕС

Односторонние санкции Брюсселя нелегитимны и неэффективны. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

По ее словам, Европейскому союзу необходимо осознать, что решения об односторонних санкциях, которые принимает Брюссель, "абсолютно нелегитимны". К тому же они "абсолютно неэффективны", они так и не привели к тем целям, которые были на повестке дня тех, кто заставлял ЕС вводить эти односторонние санкции.

"К сожалению, эти санкции имеют такую порочную траекторию увязания Евросоюза в собственных ошибках", - отметила Захарова.

Дипломат напомнила об интересном моменте во время переговоров глав МИД РФ и Португалии Сергея Лаврова и Аугушту Сантуша Силвы. Так, португальский министр заявил, что случайно перепутал галстуки и надел галстук не нынешнего председательства Португалии в ЕС, а 2007​​​ года. "На что Сергей Викторович ответил, что неплохо было бы в ту атмосферу взаимодействия России и ЕС вернуться, потому что много было наработано, и много было запланировано", - отметила Захарова.