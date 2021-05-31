Захарова: Попытки ЕС поучать Россию не сработают

Выбранная Европейским союзом политика поучительства в отношении России никогда не работала и не сработает в будущем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире телеканала "Россия-24".

По ее мнению, попытки Запада диктовать России условия или действия не будут иметь результата. "Политика одностороннего поучительства, которую почему-то посчитал выходом из сложившейся ситуации Брюссель, она не срабатывает, она не сработала. Почему же она должна сработать в будущем?" - отметила Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что европейские структуры все больше начинают придерживаться повестки НАТО, а не собственной. И вместо того, чтобы совместными усилиями решать возникающие проблемы, "сейчас возводятся новые разделительные линии".

"Нужно говорить об осмыслении того, где мы сейчас находимся, не в контексте того, кто виноват, а как решать накопившиеся проблемы", - пояснила Захарова.