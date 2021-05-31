Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года

Статья 1

Пункт 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 2003, N 2, ст. 160; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6443; 2011, N 49, ст. 7039; 2014, N 30, ст. 4217; 2018, N 41, ст. 6190) изложить в следующей редакции:

"2. По предложению органов службы занятости при отсутствии возможности для трудоустройства безработным гражданам, не достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, и имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно либо имеющим указанный страховой стаж и необходимый стаж работы на соответствующих видах работ, дающие право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, с их согласия может назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста.

При согласии безработного гражданина с назначением пенсии, предусмотренной настоящим пунктом, орган службы занятости не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения такого согласия безработного гражданина, направляет в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, по месту жительства гражданина предложение органа службы занятости о досрочном назначении пенсии безработному гражданину, в котором безработным гражданином подтверждается согласие на досрочное назначение пенсии и указывается способ доставки данной пенсии. Предложение органа службы занятости о досрочном назначении пенсии безработному гражданину направляется с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия либо в форме электронного документа или на бумажном носителе на основании соглашения, заключенного между органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, и органом службы занятости. Информирование безработного гражданина о направлении предложения о досрочном назначении ему пенсии в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, осуществляется в порядке, предусмотренном правилами, в соответствии с которыми органы службы занятости осуществляют социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и выдачу предложений о досрочном назначении пенсии таким гражданам, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Пенсия, предусмотренная настоящим пунктом, назначается со дня выдачи предложения органа службы занятости о досрочном назначении пенсии безработному гражданину без истребования от него заявления о назначении пенсии.

Пенсия, предусмотренная настоящим пунктом, назначается в соответствии с порядком, аналогичным порядку назначения страховой пенсии по старости, и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", если иное не предусмотрено настоящим Законом.

По достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, лицу, получающему пенсию, назначенную в соответствии с настоящим пунктом, при соблюдении условий назначения страховой пенсии по старости, в том числе назначаемой досрочно, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", назначается страховая пенсия по старости без истребования от него заявления о назначении страховой пенсии по старости на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

К пенсии, назначаемой в соответствии с настоящим пунктом, может быть установлена пенсия за выслугу лет в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2005, N 19, ст. 1755; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417, 6454; 2010, N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6597; 2011, N 49, ст. 7037, 7057; 2012, N 50, ст. 6965; 2013, N 52, ст. 6986; 2014, N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155; N 49, ст. 6915; 2016, N 1, ст. 5; N 18, ст. 2512; N 27, ст. 4183; 2018, N 31, ст. 4857, 4858; 2019, N 14, ст. 1461; N 51, ст. 7488; 2020, N 17, ст. 2714; 2021, N 9, ст. 1477) следующие изменения:

1) абзац семнадцатый пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"Указанные в настоящем пункте сведения о застрахованном лице, подавшем заявление об установлении страховой пенсии, накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, страхователь представляет в течение трех календарных дней со дня поступления к страхователю запроса органа Пенсионного фонда Российской Федерации либо обращения застрахованного лица к страхователю в порядке, предусмотренном статьей 8 настоящего Федерального закона.";

2) пункт 1 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания:

"При наличии в распоряжении органов Пенсионного фонда Российской Федерации сведений, необходимых для подтверждения указанных в абзаце первом настоящего пункта периодов, в том числе поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, а также из федеральных государственных информационных систем, органы Пенсионного фонда Российской Федерации принимают решение о включении таких периодов в индивидуальные лицевые счета зарегистрированных лиц без заявления зарегистрированного лица, предусмотренного абзацем третьим части первой статьи 16 настоящего Федерального закона.";

3) абзац третий части первой статьи 16 после слов "самостоятельно уплачивающими страховые взносы," дополнить словами "при изменении пенсионного законодательства Российской Федерации, при поступлении в орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений, не подлежащих представлению (корректировке) страхователями, в том числе физическими лицами, самостоятельно уплачивающими страховые взносы,".

Статья 3

Внести в статью 121 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4217; 2016, N 52, ст. 7502, 7503; 2017, N 27, ст. 3951; 2018, N 1, ст. 4; N 53, ст. 8462; 2019, N 14, ст. 1462; N 40, ст. 5488; N 49, ст. 6971; 2021, N 1, ст. 12) следующие изменения:

1) часть 6 признать утратившей силу;

2) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Социальная доплата к пенсии, предусмотренная настоящей статьей, устанавливается в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена соответствующая пенсия, но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на указанную социальную доплату. При этом для определения денежных эквивалентов мер социальной поддержки и денежных компенсаций, перечисленных в части 3 настоящей статьи, в целях подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера представление документов не требуется. Орган, осуществляющий социальную доплату к пенсии, в течение пяти рабочих дней со дня вынесения решения об установлении социальной доплаты к пенсии извещает пенсионера об установлении ему указанной выплаты.";

3) в части 11 слова "Правила обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии, ее установления и выплаты" заменить словами "Правила осуществления федеральной социальной доплаты к пенсии";

4) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации обязан извещать соответствующие территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации о произведенных изменениях размеров денежных выплат, предусмотренных пунктом 4 части 2 настоящей статьи, и о произведенных изменениях денежных эквивалентов мер социальной поддержки, денежных компенсаций, перечисленных в части 3 настоящей статьи, а территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации обязаны извещать соответствующие уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации о факте установления гражданину пенсии, размер которой ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации, а также о произведенных изменениях размеров денежных выплат, перечисленных в пунктах 1, 11, 2 и 3 части 2 настоящей статьи, в срок не позднее пяти дней со дня, с которого произошли соответствующие изменения. Территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации обязаны ежемесячно извещать соответствующие уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации о факте осуществления (прекращения) пенсионерами работы и (или) иной деятельности, в период которой гражданин подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". Уполномоченные органы федеральных государственных органов, осуществляющих пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", обязаны извещать соответствующие территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации о факте установления гражданину пенсии, размер которой ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации, а также о произведенных изменениях размеров денежных выплат, перечисленных в пунктах 1, 2 и 3 части 2 настоящей статьи, в срок не позднее пяти дней со дня, с которого произошли соответствующие изменения.";

5) в части 16 слова "обращения за ней" заменить словами "ее осуществления".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4831; 2006, N 48, ст. 4946; N 52, ст. 5505; 2008, N 30, ст. 3612; 2009, N 29, ст. 3624; N 30, ст. 3739; 2010, N 26, ст. 3247; N 31, ст. 4196; 2014, N 30, ст. 4217; 2017, N 30, ст. 4442; 2018, N 41, ст. 6190; N 53, ст. 8462; 2019, N 40, ст. 5488; 2020, N 52, ст. 8577) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Гражданам, признанным инвалидами, имеющим право на страховую пенсию по инвалидности и социальную пенсию по инвалидности, при назначении пенсии без истребования заявления о назначении пенсии по инвалидности назначается страховая пенсия по инвалидности в случае, если размер страховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности), определенный на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов, превышает размер социальной пенсии по инвалидности.";

б) в пункте 9 слова ", или документов, поступивших от федеральных учреждений медико-социальной экспертизы" исключить;

2) абзац первый пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:

"1. Установление пенсии производится по заявлению гражданина, за исключением социальной пенсии по инвалидности, а также социальной пенсии по старости гражданам, достигшим возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 1 к настоящему Федеральному закону) и являвшимся получателями страховой пенсии по инвалидности, выплата которой была прекращена в связи с достижением указанного возраста (пункт 2 части 10 статьи 22 Федерального закона "О страховых пенсиях"). Указанным гражданам соответствующая социальная пенсия устанавливается без истребования от них заявления о назначении социальной пенсии на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений, содержащихся в федеральном реестре инвалидов. При этом орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в течение трех рабочих дней со дня вынесения решения о назначении социальной пенсии извещает гражданина о назначении ему социальной пенсии по инвалидности или социальной пенсии по старости. В случае отсутствия условий, необходимых для назначения лицу, признанному инвалидом, социальной пенсии по инвалидности, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в течение пяти рабочих дней со дня поступления в распоряжение этого органа из федерального реестра инвалидов сведений о признании лица инвалидом уведомляет данное лицо об условиях, необходимых для назначения социальной пенсии по инвалидности.";

3) в статье 23:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Пенсия, предусмотренная настоящим Федеральным законом, независимо от ее вида назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее, за исключением случаев установления социальной пенсии по инвалидности, а также социальной пенсии по старости гражданам, достигшим возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 1 к настоящему Федеральному закону), являвшимся получателями страховой пенсии по инвалидности, выплата которой была прекращена в связи с достижением указанного возраста (пункт 2 части 10 статьи 22 Федерального закона "О страховых пенсиях"). Указанным гражданам социальная пенсия по инвалидности назначается со дня признания ребенком-инвалидом, установления соответствующей группы инвалидности, а в случае пропуска гражданами из числа инвалидов с детства, ранее являвшимися получателями социальной пенсии по инвалидности, предусмотренной для детей-инвалидов, выплата которой была прекращена в связи с достижением возраста 18 лет, срока переосвидетельствования по уважительной причине, определяемой федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, и установления указанным учреждением инвалидности за прошлое время - со дня, с которого установлена инвалидность за прошлое время, а гражданам, достигшим возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 1 к настоящему Федеральному закону), социальная пенсия по старости назначается со дня достижения возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 1 к настоящему Федеральному закону).";

б) в пункте 21 слова ", или документов, поступивших от федеральных учреждений медико-социальной экспертизы" исключить;

в) дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22. Перерасчет размеров пенсии за выслугу лет и пенсии по инвалидности, установленных гражданам из числа космонавтов, в связи с установлением I группы инвалидности или достижением пенсионером возраста 80 лет производится со дня установления федеральным учреждением медико-социальной экспертизы I группы инвалидности или достижения пенсионером указанного возраста без истребования от него заявления о перерасчете размера пенсии на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений, содержащихся в федеральном реестре инвалидов.";

4) главу V дополнить статьей 252 следующего содержания:

"Статья 252. Обеспечение информирования граждан в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом

Извещение гражданина о назначении социальной пенсии по старости, социальной пенсии по инвалидности, предусмотренное пунктом 1 статьи 22 настоящего Федерального закона, уведомление гражданина об условиях, необходимых для назначения социальной пенсии по инвалидности, предусмотренное пунктом 1 статьи 22 настоящего Федерального закона, производятся органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, в порядке, определяемом Пенсионным фондом Российской Федерации.".

Статья 5

Федеральный закон от 30 ноября 2011 года N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7038) дополнить статьей 21 следующего содержания:

"Статья 21. Информирование застрахованных лиц о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений

1. Пенсионный фонд Российской Федерации обеспечивает информирование застрахованных лиц, формирующих пенсионные накопления в Пенсионном фонде Российской Федерации, о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

2. Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет информирование о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, достигших возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины), не являющихся получателями выплат за счет средств пенсионных накоплений.

3. Информирование о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений осуществляется один раз в три года начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины) по 31 декабря соответствующего года через личный кабинет застрахованного лица в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг) при условии регистрации застрахованного лица в единой системе идентификации и аутентификации.

4. Застрахованные лица, указанные в части 2 настоящей статьи, не зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации, по своим обращениям имеют право получать в органах Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

5. В состав направляемых застрахованному лицу сведений о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений включаются следующие данные по состоянию на дату осуществления информирования:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);

2) дата рождения;

3) страховой номер индивидуального лицевого счета;

4) суммы средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета;

5) информация об условиях приобретения права на накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату, единовременную выплату в соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 28 декабря 2013 года

N 424-ФЗ "О накопительной пенсии".

6. Сведения о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений предоставляются застрахованным лицам в порядке и по форме, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере пенсионного обеспечения.".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6965; 2016, N 1, ст. 5; N 22, ст. 3091; N 27, ст. 4183; 2018, N 41, ст. 6190; N 47, ст. 7130; 2021, N 9, ст. 1465; N 13, ст. 2139) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 9 слова "или документов, поступивших от федеральных учреждений медико-социальной экспертизы," исключить;

2) статью 14 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, принимает меры по обеспечению полноты и достоверности сведений о периодах работы и (или) иной деятельности, включаемых в страховой стаж, а также иных периодах, засчитываемых в страховой стаж, величине индивидуального пенсионного коэффициента, учтенных в Пенсионном фонде Российской Федерации, в целях информирования застрахованного лица о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также назначения страховых пенсий в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

3) в статье 17:

а) в части 14 после слова "Лицам," дополнить словами "проживающим в сельской местности,", слова ", на весь период их проживания в сельской местности" исключить;

б) часть 15 изложить в следующей редакции:

"15. При выезде граждан, указанных в части 14 настоящей статьи, на новое место жительства за пределы сельской местности после установления повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности, предусмотренного частью 14 настоящей статьи, указанное повышение сохраняется.";

4) в части 8 статьи 18 после слов "выезда пенсионера за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на новое место жительства," дополнить словами "приобретения необходимого календарного стажа работы в сельском хозяйстве, дающего право на установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности в связи с работой в сельском хозяйстве, предусмотренного настоящим Федеральным законом, переезда пенсионера на новое место жительства в сельскую местность,", слова "выезда пенсионера за пределы сельской местности на новое место жительства" исключить;

5) главу 4 дополнить статьей 201 следующего содержания:

"Статья 201. Информирование застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии по старости

1. Пенсионный фонд Российской Федерации обеспечивает информирование застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

2. Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет информирование о предполагаемом размере страховой пенсии по старости застрахованных лиц, достигших возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины), не являющихся получателями страховой пенсии по старости, в том числе назначенной досрочно, страховой пенсии по инвалидности, пенсии по старости, установленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации".

3. Информирование о предполагаемом размере страховой пенсии по старости осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации один раз в три года начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины) по 31 декабря соответствующего года через личный кабинет застрахованного лица в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг) при условии регистрации застрахованного лица в единой системе идентификации и аутентификации.

4. Застрахованные лица, указанные в части 2 настоящей статьи, не зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации, по своим обращениям имеют право получать в органах Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

5. В состав направляемых застрахованному лицу сведений о предполагаемом размере страховой пенсии по старости включаются следующие данные по состоянию на дату осуществления информирования:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);

2) дата рождения;

3) страховой номер индивидуального лицевого счета;

4) сведения об общей продолжительности периодов трудовой и (или) иной деятельности, включаемых в страховой стаж в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона, отраженных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования";

5) сведения о величине индивидуального пенсионного коэффициента, отраженные на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования";

6) информация об условиях приобретения права на страховую пенсию по старости в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона;

7) сведения о стоимости индивидуального пенсионного коэффициента в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, определенном с учетом сведений, указанных в пунктах 5 и 7 настоящей части, и размере фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации по состоянию на дату осуществления информирования.

6. Сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости предоставляются застрахованным лицам в порядке и по форме, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере пенсионного обеспечения.";

6) в статье 21:

а) часть 2 после слов "Граждане могут обращаться с заявлениями об установлении" дополнить словами "(в том числе с указанием сведений о способе доставки страховой пенсии)";

б) в части 4 слова "федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг)" заменить словами "Единый портал государственных и муниципальных услуг";

в) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. При назначении страховой пенсии в случаях, предусмотренных частями 6, 61, 63 статьи 22, статьей 251 настоящего Федерального закона, при перерасчете размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии в случаях, предусмотренных пунктом 3 части 2, частью 7 статьи 18, пунктом 1 части 4, частью 5 статьи 23 настоящего Федерального закона, при возобновлении выплаты страховой пенсии в случаях, предусмотренных частями 31, 4, 5 статьи 24 настоящего Федерального закона, согласие гражданина предполагается и не требует подтверждения.";

г) дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, оказывает содействие гражданину в истребовании документов, необходимых для назначения страховой пенсии, запрашиваемых у заявителя в соответствии с частью 7 настоящей статьи, подтверждающих обстоятельства, имевшие место на территории Российской Федерации, а также на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, регулирующий правоотношения в сфере пенсионного обеспечения, путем направления соответствующих запросов в адрес работодателей, архивных учреждений, компетентных органов иностранных государств.";

д) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. Доставка страховой пенсии производится по желанию пенсионера через кредитную организацию путем зачисления сумм страховой пенсии на счет пенсионера в этой кредитной организации либо через организации почтовой связи и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, путем вручения сумм страховой пенсии на дому или в кассе организации, производящей доставку. В случае представления организацией, выбранной пенсионером для доставки страховой пенсии, информации об изменении данных, на основании которых осуществляется доставка страховой пенсии этому пенсионеру (реквизитов счета пенсионера, открытого в выбранной им кредитной организации, наименования подразделения выбранной пенсионером организации, осуществляющей доставку страховой пенсии), орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, учитывает представленную информацию при организации доставки страховой пенсии пенсионеру. В заявлении о доставке страховой пенсии пенсионер, выбравший для доставки пенсии организацию почтовой связи или иную организацию, занимающуюся доставкой пенсий, вправе по желанию указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы страховой пенсии на его счет в кредитной организации. В соответствии с указанным заявлением орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, перечисляет не полученную пенсионером в текущем месяце сумму страховой пенсии на его счет в кредитной организации не позднее чем через три рабочих дня со дня получения информации о доставленных и не доставленных в текущем месяце страховых пенсиях от организации почтовой связи или иной организации, занимающейся доставкой пенсий.";

е) дополнить частью 131 следующего содержания:

"131. Выплата и доставка страховой пенсии, установленной гражданину в порядке, предусмотренном статьей 251 настоящего Федерального закона, осуществляются путем зачисления сумм страховой пенсии на его счет в кредитной организации, информация о реквизитах которого размещена в Единой государственной информационной системе социального обеспечения на основании поданного гражданином через Единый портал государственных и муниципальных услуг согласия на использование указанных им реквизитов счета в целях получения страховой пенсии. Порядок подачи такого согласия и размещения в Единой государственной информационной системе социального обеспечения информации о реквизитах счета, указанного в этом согласии, устанавливается Правительством Российской Федерации. Выплата и доставка страховой пенсии в указанном порядке осуществляются при отсутствии волеизъявления гражданина о доставке страховой пенсии в порядке, предусмотренном частью 13 настоящей статьи. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, извещает гражданина, страховая пенсия которому назначена в соответствии со статьей 251 настоящего Федерального закона, о порядке выплаты и доставки пенсии.";

7) в статье 22:

а) в части 1 слова "частями 5 и 6 настоящей статьи" заменить словами "частями 5, 6, 61, 63 настоящей статьи, статьей 251 настоящего Федерального закона";

б) часть 2 после слов "соответствующего заявления со всеми необходимыми" дополнить словами "для подтверждения права на страховую пенсию";

в) часть 3 после слов "не все необходимые" дополнить словами "для подтверждения права на страховую пенсию";

г) в части 6 слова "в течение 10 рабочих дней" заменить словами "в течение трех рабочих дней";

д) дополнить частями 61-64 следующего содержания:

"61. Страховая пенсия по старости лицу, достигшему возраста 80 лет и являющемуся получателем страховой пенсии по случаю потери кормильца, назначается со дня достижения возраста 80 лет без истребования от него заявления о назначении страховой пенсии по старости на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в случае, если размер страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) превысит размер страховой пенсии по случаю потери кормильца (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца).

62. Решение о назначении страховой пенсии по старости в случае, указанном в части 61 настоящей статьи, принимается органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, не позднее пяти рабочих дней со дня достижения лицом, являющимся получателем страховой пенсии по случаю потери кормильца, возраста 80 лет. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в течение трех рабочих дней со дня вынесения решения о назначении страховой пенсии по старости извещает данное лицо о назначении ему страховой пенсии по старости.

63. Страховая пенсия по старости лицу, получающему пенсию, предусмотренную Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации", назначается со дня достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, без истребования от него заявления о назначении страховой пенсии по старости на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

64. Решение о назначении страховой пенсии по старости в случае, указанном в части 63 настоящей статьи, принимается органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, не позднее пяти рабочих дней со дня достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в течение трех рабочих дней со дня вынесения решения о назначении страховой пенсии по старости извещает данное лицо о назначении ему страховой пенсии по старости.";

е) дополнить частями 71 и 72 следующего содержания:

"71. В случае, если орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, располагает всеми необходимыми документами (сведениями) для подтверждения права на страховую пенсию, определенными перечнем документов, необходимых для установления страховой пенсии, установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), предусмотренным частью 6 статьи 21 настоящего Федерального закона, заявление о назначении страховой пенсии рассматривается не позднее чем через пять рабочих дней со дня приема этого заявления органом, осуществляющим пенсионное обеспечение. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в течение трех рабочих дней со дня вынесения решения о назначении лицу страховой пенсии извещает данное лицо о назначении ему страховой пенсии.

72. В случае представления пенсионером документов, поступления документов, запрошенных органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, в иных государственных органах, органах местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях при оказании содействия заявителю в соответствии с частью 81 статьи 21 настоящего Федерального закона, подтверждающих обстоятельства, имевшие место до дня назначения страховой пенсии, влекущие увеличение размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, производится перерасчет размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии без истребования заявления о перерасчете размера страховой пенсии со дня назначения страховой пенсии. При этом размер страховой пенсии определяется в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона. Указанный перерасчет размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии производится не позднее чем через пять рабочих дней со дня поступления соответствующего документа в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в течение трех рабочих дней со дня вынесения решения о перерасчете размера пенсии лица извещает данное лицо о таком перерасчете.";

ж) часть 8 после слов "вправе приостановить срок рассмотрения заявления" дополнить словами ", осуществления перерасчета размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, предусмотренного частью 72 настоящей статьи,";

8) дополнить статьей 221 следующего содержания:

"Статья 221. Назначение страховой пенсии по старости в автоматическом режиме

1. Гражданам Российской Федерации (за исключением лиц, указанных в пунктах 6 и 7 статьи 3 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"), обратившимся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, указанная страховая пенсия может быть назначена в автоматическом режиме.

2. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, страховая пенсия по старости назначается в автоматическом режиме при соблюдении условий назначения страховой пенсии по старости, предусмотренных частями 1, 2 и 3 статьи 8 настоящего Федерального закона, а также в случае, если они не имеют периодов работы и (или) иной деятельности, имевших место за пределами территории Российской Федерации.

3. Заявление о назначении страховой пенсии по старости в автоматическом режиме принимается органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, при наличии согласия гражданина на назначение страховой пенсии по старости в указанном режиме, представленного в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

4. Страховая пенсия по старости назначается в автоматическом режиме на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, сведений, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, а также из федеральных государственных информационных систем.

5. Согласие гражданина на назначение страховой пенсии по старости в автоматическом режиме прилагается к заявлению о назначении страховой пенсии по старости и должно содержать следующие сведения:

1) о гражданине:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);

б) страховой номер индивидуального лицевого счета;

2) подтверждение гражданином:

а) ознакомления:

с пенсионными правами, учтенными в системе индивидуального (персонифицированного) учета на момент обращения за страховой пенсией по старости;

с предполагаемым размером страховой пенсии по старости, определенным на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, размером фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) на момент обращения за указанной страховой пенсией;

с порядком и сроком перерасчета размеров страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, назначенных в порядке, предусмотренном настоящей статьей;

б) отсутствия периодов работы и (или) иной деятельности, имевших место за пределами территории Российской Федерации;

3) согласие гражданина:

а) с осуществлением учета его пенсионных прав в системе индивидуального (персонифицированного) учета, а также с предполагаемым размером страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) на момент обращения за страховой пенсией по старости;

б) на назначение страховой пенсии по старости в автоматическом режиме;

4) подтверждение гражданином того, что его согласие на назначение страховой пенсии по старости в автоматическом режиме соответствует его действительным намерениям и правовые последствия такого согласия ему понятны.

6. Страховая пенсия по старости в автоматическом режиме при наличии согласия, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, назначается со дня обращения за указанной пенсией, но не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию.

7. Сведения о назначении страховой пенсии по старости направляются в личный кабинет гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг автоматически.

8. Порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме определяется Пенсионным фондом Российской Федерации.

9. Перерасчет размеров страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, назначенных в автоматическом режиме, производится в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона.";

9) в пункте 1 части 4 статьи 23 слова ", или документов, поступивших от федеральных учреждений медико-социальной экспертизы" исключить;

10) статью 24 дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. В случае поступления в распоряжение органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, документов (сведений), подтверждающих устранение обстоятельств, указанных в пунктах 3 и 4 части 1 настоящей статьи, выплата страховой пенсии возобновляется без истребования заявления о возобновлении выплаты страховой пенсии на основании документов (сведений), подтверждающих устранение обстоятельств, указанных в пунктах 3 и 4 части 1 настоящей статьи, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, были получены соответствующие документы (сведения). При этом неполученные суммы указанной пенсии, определенные в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи, выплачиваются за все время, в течение которого выплата указанной пенсии была приостановлена.";

11) в статье 25:

а) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Решение о прекращении выплаты страховой пенсии отменяется:

1) в случае обращения лица, выплата страховой пенсии которому была прекращена в соответствии с пунктом 2 или 4 части 1 настоящей статьи, при представлении им заявления и документов (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), подтверждающих наличие у него права на указанную пенсию в период после прекращения выплаты этой пенсии до обращения;

2) в случае поступления в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, документов (сведений), подтверждающих наличие у лица, выплата страховой пенсии которому была прекращена в соответствии с пунктами 2 (в связи с истечением шести месяцев со дня приостановления выплаты страховой пенсии в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 24 настоящего Федерального закона), 4 части 1 настоящей статьи, права на указанную пенсию в период после прекращения выплаты этой пенсии до поступления соответствующих документов (сведений).";

б) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. В предусмотренных частью 7 настоящей статьи случаях суммы страховой пенсии, определенные в порядке, установленном частью 3 статьи 24 настоящего Федерального закона, выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за три года, предшествующие месяцу, следующему за месяцем обращения или поступления соответствующих документов (сведений).";

12) дополнить статьей 251 следующего содержания:

"Статья 251. Особенности назначения страховых пенсий по инвалидности

1. Страховая пенсия по инвалидности лицу, признанному инвалидом, назначается со дня его признания инвалидом без истребования от него заявления о назначении страховой пенсии по инвалидности на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов.

2. Решение о назначении страховой пенсии по инвалидности принимается органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, по месту жительства лица, признанного инвалидом, не позднее пяти рабочих дней со дня поступления сведений о признании лица инвалидом из федерального реестра инвалидов в распоряжение органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в течение трех рабочих дней со дня вынесения решения о назначении страховой пенсии по инвалидности извещает данное лицо о назначении ему страховой пенсии по инвалидности. В случае отсутствия условий, необходимых для назначения лицу, признанному инвалидом, страховой пенсии по инвалидности, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о признании лица инвалидом из федерального реестра инвалидов в распоряжение органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, уведомляет данное лицо об условиях, необходимых для назначения страховой пенсии по инвалидности.

3. В случае представления пенсионером, являющимся получателем страховой пенсии по инвалидности, документов, поступления документов, запрошенных органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, в иных государственных органах, органах местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях при оказании содействия заявителю в соответствии с частью 81 статьи 21 настоящего Федерального закона, подтверждающих обстоятельства, имевшие место до дня назначения страховой пенсии по инвалидности, влекущие увеличение размера страховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности, производится перерасчет размера страховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности со дня назначения указанной пенсии, а при наступлении обстоятельств, влекущих увеличение размера страховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности после дня назначения страховой пенсии по инвалидности, но не более чем в течение 12 месяцев со дня назначения страховой пенсии по инвалидности, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили данные обстоятельства, без истребования от пенсионера заявления о перерасчете размера страховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности. При этом размер страховой пенсии по инвалидности определяется в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона.

4. Перерасчет размера страховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности производится не позднее чем через пять рабочих дней со дня поступления соответствующего документа в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение.

5. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в течение трех рабочих дней со дня вынесения решения о перерасчете размера пенсии лица извещает данное лицо о таком перерасчете.

6. Гражданин, которому страховая пенсия по инвалидности назначена в порядке, предусмотренном настоящей статьей, имеет право отказаться от назначения страховой пенсии по инвалидности путем подачи соответствующего заявления в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение.

7. Гражданин, отказавшийся от назначения страховой пенсии по инвалидности, имеет право на назначение страховой пенсии по инвалидности в порядке, предусмотренном статьей 21 настоящего Федерального закона.";

13) статью 26 дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:

"11. Начисление сумм страховой пенсии после перерасчета, предусмотренного частью 72 статьи 22 либо частью 3 статьи 251 настоящего Федерального закона, производится с учетом сумм страховой пенсии и социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", выплаченных за прошедшее время.

12. Выплата и доставка страховой пенсии на территории, на которой введен режим чрезвычайной ситуации, могут производиться ранее текущего месяца.";

14) дополнить статьей 291-1 следующего содержания:

"Статья 291-1. Обеспечение информирования граждан в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом

Извещение гражданина о назначении страховой пенсии по старости, предусмотренное частями 6, 62, 64 и 71 статьи 22 настоящего Федерального закона, извещение гражданина о назначении страховой пенсии по инвалидности, предусмотренное частью 2 статьи 251 настоящего Федерального закона, извещение гражданина о перерасчете размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, предусмотренное частью 72 статьи 22 настоящего Федерального закона, извещение гражданина о перерасчете размера страховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности, предусмотренное частью 3 статьи 251 настоящего Федерального закона, уведомление гражданина об условиях, необходимых для назначения страховой пенсии по инвалидности, предусмотренное частью 2 статьи 251 настоящего Федерального закона, а также извещение гражданина о порядке выплаты и доставки страховой пенсии по инвалидности, предусмотренное частью 13[1] статьи 21 настоящего Федерального закона, производится органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, в порядке, определяемом Пенсионным фондом Российской Федерации.";

15) статью 32 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 2, 6 и 7 части 1 настоящей статьи, утверждаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О накопительной пенсии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6989; 2021, N 13, ст. 2139) следующие изменения:

1) статью 11 дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. В случае поступления в распоряжение страховщика документов (сведений), подтверждающих устранение обстоятельства, указанного в пункте 2 части 1 настоящей статьи, выплата накопительной пенсии возобновляется без истребования заявления о возобновлении выплаты пенсии на основании документов (сведений), подтверждающих устранение обстоятельства, указанного в пункте 2 части 1 настоящей статьи, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором к страховщику поступили соответствующие документы (сведения). При этом застрахованному лицу выплачиваются неполученные им суммы указанной пенсии за все время, в течение которого выплата накопительной пенсии была приостановлена.";

2) в статье 12:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Решение о прекращении выплаты накопительной пенсии отменяется:

1) в случае обращения лица, выплата накопительной пенсии которому была прекращена в соответствии с пунктом 2 или 4 части 1 настоящей статьи, при представлении им заявления и документов (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), подтверждающих наличие у него права на указанную пенсию в период после прекращения выплаты этой пенсии до указанного обращения;

2) в случае поступления документов (сведений), подтверждающих наличие у лица, выплата накопительной пенсии которому была прекращена в соответствии с пунктом 2 или 4 части 1 настоящей статьи, права на указанную пенсию в период после прекращения выплаты этой пенсии до поступления соответствующих документов (сведений).";

б) дополнить частями 21 и 22 следующего содержания:

"21. В предусмотренных частью 2 настоящей статьи случаях суммы накопительной пенсии выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за три года, предшествующие месяцу, следующему за месяцем обращения или поступления соответствующих документов (сведений).

22. В случае, если после прекращения выплаты накопительной пенсии в соответствии с пунктом 1 (в связи с отменой решения суда об объявлении застрахованного лица умершим или о признании застрахованного лица безвестно отсутствующим), 2 или 4 части 1 настоящей статьи право на выплату накопительной пенсии было утрачено, выплата накопительной пенсии подлежит восстановлению в соответствии с частью 3 настоящей статьи.".

Статья 8

1. Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы вправе предоставлять гражданам одновременно несколько государственных услуг, оказание которых отнесено к полномочиям Пенсионного фонда Российской Федерации, на основании комплексного запроса гражданина (далее - комплексный запрос).

2. Комплексный запрос должен содержать указание на государственные услуги, за предоставлением которых гражданин обратился в Пенсионный фонд Российской Федерации или его территориальные органы.

3. Примерная форма комплексного запроса, порядок приема комплексного запроса и предоставления государственных услуг на основании комплексного запроса, перечень государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федерации на основании комплексного запроса, определяются Пенсионным фондом Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.

Статья 9

Лицам, которым был осуществлен перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности в связи с выездом за пределы сельской местности до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", повышение, предусмотренное частью 14 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", устанавливается без истребования заявления о перерасчете размера фиксированной выплаты к страховой пенсии со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья 10

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

2. Первое информирование, предусмотренное статьей 201 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" и статьей 21 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений", осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации по 31 декабря 2022 года в отношении мужчин 1977 года рождения и старше и женщин 1982 года рождения и старше.

Президент Российской Федерации В. Путин