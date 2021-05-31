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31.05.2021 23:46
Рубрика: Экономика

Запатентован новый способ создания противоковидных вакцин с наночастицами

Текст: Ирина Невинная

Патент на новый способ создания вакцины против коронавируса, с использованием сферических наночастиц, получила дочерняя компания Института стволовых клеток человека. Речь идет о субъединичной рекомбинантной вакцине нового поколения "Бетувакс-КоВ-2". Она содержит сферические наночастицы, имитирующие вирусные частицы и содержащие поверхностный антиген (белок) коронавируса. В настоящее время компания ожидает разрешение Минздрава на проведение клинических исследований, сообщили сегодня в ИСКЧ.

Фото: Ethan Miller/Getty Images via AFP
Первый доброволец получил прививку многовариантной вакциной против COVID-19

Такой тип вакцин относится к субъединичным вакцинам. Они содержат только поверхностные антигены коронавируса, что позволяет уменьшить содержание белка в препарате и, следовательно, снизить его аллергенность (способность вызывать нежелательные реакции). В результате субъединичные вакцины лучше переносятся по сравнению с другими препаратами и реже дают побочные эффекты, что особенно важно для применения их в группах риска. Кроме того, такие препараты имеют хорошие перспективы при использовании для повторных вакцинаций. Конструкция новой вакцины, отмечают ее создатели, также даёт возможность при необходимости быстро оптимизировать препарат с учетом появляющихся новых штаммов коронавируса.

"Патент на использование сферических наночастиц - важная часть разработки вакцины для профилактики COVID-19, - пояснил один из разработчиков вакцины Александр Кудрявцев. - С помощью этих частиц, размером 100-300 нм, достигается сходство с вирусом. На них иммобилизированы антигены - поверхностные белки коронавируса, на которые организм вырабатывает антитела. Наша вакцина - это, своего рода, модель коронавируса для тренировки иммунитета. Результаты доклинических исследований на животных показали, что иммунитет, натренированный на таких вирусоподобных частицах, уничтожает вирус до появления каких-либо симптомов. Дозу для заражения мы брали очень большую, так что защита получилась, что называется, "с запасом".

Еще одно большое достоинство вакцин такого типа - их несложно масштабировать. "При желании можно за считанные месяцы наладить производство в требуемых количествах на миллиарды доз", - считает Александр Кудрявцев.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

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