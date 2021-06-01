Александр Велединский рассказал о том, как снимал сериал "Обитель"

Новости

Вакцина "КовиВак" появилась в Москве 09:45
Собянин: В этом году Москву украсят 54 миллиона цветов 09:34
В Китае выявлен первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 09:19
В Парке Горького откроется фестиваль "Большая перемена" 09:00
YouTube изменил условия пользования 08:51
Эксперт пояснил, нужно ли прививаться от COVID-19 курильщикам 08:51
В августе определят до пяти территорий для создания кампусов мирового уровня 08:21
Медведев заявил об ухудшении отношений между Россией и Западом 08:11
Слепышев признан лучшим игроком сборной России в матче со шведами 07:40
Де Брюйне не потребуется операция и он может сыграть на Евро-2020 07:36
В Перу в три раза возросло количество смертей от коронавируса 07:14
Вакцина против гриппа на основе наночастиц показала высокую эффективность 07:02
Роспотребнадзор пояснил, как проверить иммунный ответ после "ЭпиВакКороны" 06:40
В МИД России объяснили восстановление военной инфраструктуры в Арктике 06:35
Вступил в силу закон о просветительской деятельности 06:24
Страны ОПЕК+ оценят риск возвращения на рынок иранской нефти 06:00
В России предложили ввести отцовский капитал 05:38
Зрителей Fox News рассмешила попытка Байдена "звучать жестко" 05:08
В Малайзии ввели самые строгие ограничения из-за COVID-19 05:01
В СП назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году 04:26
Юрист Соловьев перечислил способы борьбы с телефонными мошенниками 04:12
В России стала обязательной маркировка сыров и мороженого 03:29
В "Векторе" оценили вероятность новой пандемии из-за индийского штамма 02:58
Глава ВТБ оценил возможность отключения России от SWIFT 02:58
ВОЗ использует буквы греческого алфавита для новых штаммов COVID-19 02:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 09:37
Рубрика: Культура

Александр Велединский рассказал о том, как снимал сериал "Обитель"

Текст: Сусанна Альперина
В эфире телеканала "Россия - Культура" 1 июня в 21:30 состоится премьера программы "Белая студия", гость которой - режиссер и сценарист Александр Велединский. Его последняя работа - многосерийная драма "Обитель" о нравах и обитателях Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН), не так давно с успехом прошла на телеканале "Россия 1", и стала, по мнению многих, одной из самых ярких премьер сезона.
Фото: предоставлено телеканалом "Россия-Культура" Фото: предоставлено телеканалом "Россия-Культура"
Фото: предоставлено телеканалом "Россия-Культура"

"Ровно 10 лет назад мы с Захаром Прилепиным и Вадимом Горяиновым прилетели на Соловки, я схожу с трапа самолета и у меня с телефона слетают все буквы и остаются одни цифры. И после того, как я вернулся в Москву, я четыре года не мог прикоснуться к алкоголю. Что это было - не знаю. Так же сильно, как Соловки, на меня подействовал Иерусалим, Столовая гора в Кейптауне и Ниагарский водопад. По силе, мощи, непреодолимости, непознаваемости… Для меня Соловки - одно из чудес света...", - рассказал Александр Велединский ведущей программы "Белая студия" Дарье Златопольской.

Разговор в программе касается и других тем. Вот несколько цитат из ответов Александра Велединского:

О везении и чуде

"Я вернулся к своим детским мечтам о профессии режиссера, потому что не хотел оставаться мечтателем. Мне стало страшно, что я останусь вечным мечтателем. Конечно, в том, что я поступил на режиссерские курсы в 35 лет было и везение. Я верю в чудо. Выходит Приемыхов к доске и пишет семь тем, из которых нужно выбрать одну и за шесть часов написать сценарий короткометражного фильма. И последняя тема, которую он пишет - это рассказ, который я уже написал, он лежит у меня дома. И через три часа я сдаю свою работу и спокойно ухожу, абсолютно уверенный, что прошел. Тема была: "До этого лета я никогда не летал на самолете", а у меня был рассказ про угонщика самолета, которому не удалось угнать самолет".

Фото: iStock
Пятнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 31 мая по 6 июня

О страхе и уверенности

"Без уверенности в кино никак. Мне каждый раз страшно, когда я приступаю к фильму. Я артистов боюсь, не знаешь, что делать, что говорить… Но просто работаешь, работаешь, работаешь. Если у тебя есть сверхидея и она важна не только тебе…

Работа все "лечит" - как та кладка кирпича у Ивана Денисовича в повести Солженицына: ты обо всем забываешь и просто кладешь кирпичи"

Справка "РГ"

Дипломная работа Александра Велединского "Анфан террибль" была отмечена наградой на фестивале "Святая Анна", а первый короткометражный фильм "Ты да я, да мы с тобой", с Сергеем Маковецким в главной роли получил Гран-при "Киношока" и участвовал в конкурсной программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. В соавторстве с Игорем Порублевым и режиссером Алексеем Сидоровым Велединский написал сценарий к культовому сериалу "Бригада". Александр Велединский - автор картин "Русское", "Живой", "В Кейптаунском порту" и экранизации романа Алексея Иванова "Географ глобус пропил".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией
Вступил в силу закон о просветительской деятельности
В России предложили ввести отцовский капитал
В СП назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году
В МИД России объяснили восстановление военной инфраструктуры в Арктике
Героев современных сериалов разделили на пять типов
Как голосовали за Россию на "Евровидении"-2021