Александр Велединский рассказал о том, как снимал сериал "Обитель"

В эфире телеканала "Россия - Культура" 1 июня в 21:30 состоится премьера программы "Белая студия", гость которой - режиссер и сценарист Александр Велединский. Его последняя работа - многосерийная драма "Обитель" о нравах и обитателях Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН), не так давно с успехом прошла на телеканале "Россия 1", и стала, по мнению многих, одной из самых ярких премьер сезона.

"Ровно 10 лет назад мы с Захаром Прилепиным и Вадимом Горяиновым прилетели на Соловки, я схожу с трапа самолета и у меня с телефона слетают все буквы и остаются одни цифры. И после того, как я вернулся в Москву, я четыре года не мог прикоснуться к алкоголю. Что это было - не знаю. Так же сильно, как Соловки, на меня подействовал Иерусалим, Столовая гора в Кейптауне и Ниагарский водопад. По силе, мощи, непреодолимости, непознаваемости… Для меня Соловки - одно из чудес света...", - рассказал Александр Велединский ведущей программы "Белая студия" Дарье Златопольской.

Разговор в программе касается и других тем. Вот несколько цитат из ответов Александра Велединского:

О везении и чуде

"Я вернулся к своим детским мечтам о профессии режиссера, потому что не хотел оставаться мечтателем. Мне стало страшно, что я останусь вечным мечтателем. Конечно, в том, что я поступил на режиссерские курсы в 35 лет было и везение. Я верю в чудо. Выходит Приемыхов к доске и пишет семь тем, из которых нужно выбрать одну и за шесть часов написать сценарий короткометражного фильма. И последняя тема, которую он пишет - это рассказ, который я уже написал, он лежит у меня дома. И через три часа я сдаю свою работу и спокойно ухожу, абсолютно уверенный, что прошел. Тема была: "До этого лета я никогда не летал на самолете", а у меня был рассказ про угонщика самолета, которому не удалось угнать самолет".

О страхе и уверенности

"Без уверенности в кино никак. Мне каждый раз страшно, когда я приступаю к фильму. Я артистов боюсь, не знаешь, что делать, что говорить… Но просто работаешь, работаешь, работаешь. Если у тебя есть сверхидея и она важна не только тебе…

Работа все "лечит" - как та кладка кирпича у Ивана Денисовича в повести Солженицына: ты обо всем забываешь и просто кладешь кирпичи"

Справка "РГ"

Дипломная работа Александра Велединского "Анфан террибль" была отмечена наградой на фестивале "Святая Анна", а первый короткометражный фильм "Ты да я, да мы с тобой", с Сергеем Маковецким в главной роли получил Гран-при "Киношока" и участвовал в конкурсной программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. В соавторстве с Игорем Порублевым и режиссером Алексеем Сидоровым Велединский написал сценарий к культовому сериалу "Бригада". Александр Велединский - автор картин "Русское", "Живой", "В Кейптаунском порту" и экранизации романа Алексея Иванова "Географ глобус пропил".