Базу данных одаренных детей могут создать в "Курчатовском институте"

Глава "Курчатовского института" Михаил Ковальчук предложил создать на основе данных этой научной организации электронную базу данных по одаренным детям. С такой инициативой он выступил на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей​​​, которое прошло во вторник под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Давайте создадим базу данных талантливых детей, можно на базе "Курчатовского института", - сказал он, добавив, что эти сведения могут быть доступны заинтересованным ведомствам.

В ответ Валентина Матвиенко в шутку предложила поставить на этом списке гриф "Совершенно секретно", чтобы зарубежные университеты не переманивали перспективные кадры. Спикер добавила, что иностранные партнеры гоняются за российскими талантами чуть ли не с детского сада.