Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым

Вопрос об открытии авиарейсов в Крым, после того как Украина закрыла небо для Беларуси, стал на повестке дня Союзного государства. Об этом Александр Лукашенко сообщил 1 июня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, передает пресс-служба главы государства.

Он напомнил, в частности, что у Минска есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда белорусы всегда ездили. Президент уже обратился с просьбой к Владимиру Путину помочь в разрешении данного вопроса.

Лукашенко дал понять, что соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам. "Я думаю, тут не будет проблем, - добавил он. - Закрыли небо - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым". Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, которые заметили, что экономика всегда была фундаментом белорусско-российских отношений, а вопрос организации авиарейсов в Крым имеет, в том числе, и определенный политический подтекст, Лукашенко подчеркнул: экономика и остается наиважнейшим вопросом.