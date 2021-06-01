Беларусь придает важное значение укреплению сотрудничества с Россией

"Ключевым, стратегическим партнером" назвал Россию председатель нижней палаты парламента Беларуси Владимир Андрейченко на встрече 1 июня с главой российской дипломатической миссией Евгением Лукьяновым.

Парламентарий, слова которого приводит БЕЛТА, подчеркнул, что Минск "придает очень важное значение укреплению и дальнейшему развитию сотрудничества с Российской Федерацией", назвав при этом экономику фундаментом двусторонних отношений. Он напомнил, что товарооборот между странами Союзного государства достигал еще два года назад порядка $35 млрд.

И хотя пандемия коронавируса отразилась на уровне взаимной торговли, но текущий год, по оценке Андрейченко, партнеры начали хорошо. Уже зафиксирован и рост товарооборота порядка двадцати процентов. "Об этом говорили наши президенты, когда встречались в Сочи", - обратил внимание своего визави парламентарий.

В этой связи Евгений Лукьянов подчеркнул, что назначение послом для него - не только большая честь, но и большая ответственность. "Это объясняется как раз тем характером отношений между нашими странами и теми проблемами, которые мы решаем в рабочем порядке в политическом, экономическом плане. И, конечно, есть один большой фактор, который мне будет помогать в работе - это не только доброе отношение властей Беларуси к российскому посольству, к России, но и прежде всего рабочий человеческий и политический контакт наших руководителей", - отметил он.