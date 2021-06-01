Белорусские и сибирские ученые стали лауреатами премии имени академика Коптюга

Даже для решения задач по дальнейшему развитию энергетики требуются новейшие методики и средства инструментальной поддержки. Именно за решение этих универсальных проблем лауреатами престижной премии имени академика Валентина Коптюга стали в этом году коллективы белорусских и сибирских ученых.

Такое решение принято президиумом Сибирского отделения РАН, подтвердили 1 июня БЕЛТА в академии наук Беларуси, уточнив, что цикл работ озаглавлен: "Методы, технологии и инструментальные средства интеллектуальной поддержки принятия решений по развитию энергетики России и Беларуси с учетом требований энергетической и экологической безопасности".

Премия имени выдающегося ученого, председателя Сибирского отделения РАН, иностранного члена НАН Беларуси, поясняет агентство, присуждается с 1999 года исследователям Союзного государства за достижение выдающихся результатов при выполнении совместных научных исследований, а также за научные открытия, имеющие первостепенное значение для науки и практики.

От белорусской стороны лауреатами в этом году стали ученые из Института энергетики: заведующий лабораторией Александр Михалевич, заведующая сектором Татьяна Зорина и научный сотрудник Сергей Александрович. А от российской стороны премия присуждена представителям Института систем энергетики им. Л.А.Мелентьева Сибирского отделения РАН: заведующей отделом Людмиле Массель, заведующей лабораторией Ирине Ивановой, старшему научному сотруднику Алексею Массель.

Кстати, жизненный путь Валентина Афанасьевича Коптюга, который 17 лет возглавлял Сибирское отделение Академии наук, по утверждению его коллег, можно считать типичным отражением истории страны.

Белорус по национальности, он рос в Смоленске, школу закончил в Самарканде, учился и начал трудовой путь в Москве, а уже в 28 лет стал коренным сибиряком. Как он сам любил повторять не раз, человек узнается по делам, а не по национальности. Этот урок, вынесенный им из юности, академик пронес через всю свою жизнь.

Семнадцать лет возглавлял Коптюг Сибирское отделение Академии наук, настойчиво проводя в жизнь стратегию опережающего развития фундаментальных исследований. При нем в дополнение к существовавшим шести научным центрам (Новосибирскому, Томскому, Красноярскому, Иркутскому, Бурятскому, Якутскому) получили официальный статус еще три: Тюменский, Омский и Кемеровский; появились благодаря его энергии и новые институты в Барнауле, Кызыле и Чите.