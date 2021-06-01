Элитный коттеджный поселок "Березки River Village" (реализуется группой компаний "Галс", владелец бренда "Галс-Девелопмент"), стал победителем ежегодной международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2021" в номинации "Объект 5 звезд *****".

Фото: ГК "Галс"

Церемония награждения лучших проектов и застройщиков состоялась 28 мая 2021 года в Triumph Event Hall на Кутузовском проспекте. КП "Березки River Village" завоевал первое место в номинации "Объект 5 звезд *****". Всего в 2021 году было подано более 250 заявок на участие, а 25 номинантов стали лучшими и получили свои призовые статуэтки.

"В каждом своем проекте "Галс" поддерживает самые высокие стандарты качества. Элитный коттеджный поселок "Березки River Village" - это европейский модернизм в новом прочтении в окружении прекрасной подмосковной природы. Проект является настолько самобытным и уникальным, что я уверена, он будет востребован и актуален долгое время. Спасибо организаторам конкурса и уважаемому жюри за признание и высокую оценку", - отметила Ирина Бурдельная, директор по внешним коммуникациям ГК "Галс".

"Рекорды Рынка Недвижимости" - ежегодная международная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости. Победители премии определяются по итогам трехэтапного беспристрастного голосования. Премия помогает определить не только потенциал лучших проектов, но и тенденции рыка недвижимости как в России, так и в других странах. Бессменным организатором ежегодной премии "Рекорды Рынка Недвижимости" является Московский Бизнес Клуб.

Элитный коттеджный поселок "Березки River Village" обладает прекрасной транспортной доступностью и расположен в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе на территории 60 га. В составе поселка возведена 151 частная резиденция площадью от 472 до 1640 кв. м по 18 уникальным проектам на участках от 20 до 50 соток. Для удобства жильцов в поселке создана вся необходимая развлекательная, спортивная и детская инфраструктура, которая гармонично вписана в уникальное природное окружение и занимает 15% общей территории поселка. В 2019 году открылись детский сад и кампус "Горки" международной инновационной Cambridge International School, в начале 2021 года открылся уникальный многофункциональный спортивный комплекс с собственной крытой ледовой ареной.

Коттеджный поселок "Березки River Village" ранее стал победителем европейского конкурса European Property Awards 2017-2018 среди проектов из России в двух категориях: Multiple Residence Architecture и Mixed Use Development.

Подробная информация о проекте доступна на сайте.

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"