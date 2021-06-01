ЦБ раскрыл черный список финансовых пирамид и нелегальных кредиторов

В нем более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, выявленных с 2020 года (например, Alpari Limited, Synergy International Group Limited). По каждой компании указаны характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт. Это те компании, по которым у Банка России есть доказательства нелегальной деятельности.

Он передает данные о них правоохранителям, которые уже должны пресечь деятельность злоумышленников. Этап "пресечения" длится как минимум три месяца, и, публикуя список, Банк России хочет как можно раньше предупредить граждан, чтобы они смогли сориентироваться и не попасть в капкан, сказал первый зампред Банка России Сергей Швецов. Он рассчитывает, что интернет-поисковики будут использовать данные списка для маркировки сайтов с нелегальными финансовыми услугами (как они уже отмечают легальных игроков с лицензией Банка России).

Перечень будет постоянно обновляться, в том числе по результатам проверок обращений граждан. "Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях - не молчите, - призывает Швецов. - Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно, и на ранней стадии предупредить людей". Проверяться будет и анонимная информация, с той разницей, что заявитель не будет проинформирован о результатах, уточнил он.