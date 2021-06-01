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01.06.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Цены на сахар в России больше не регулируются

Текст: Татьяна Карабут
Заморозка цен на сахар прекратила свое действие 1 июня. Теперь производители имеют право продавать свою продукцию выше 36 рублей за кг, а торговые сети - выше 46 рублей за кг. Но власти планируют и дальше влиять на стоимость сахара, только с помощью других инструментов - дополнительным объемом беспошлинного импортного сахара и через создание интервенционного фонда по аналогии с зерном.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Уже с 15 мая на российский рынок допущено 350 тыс. тонн импортного сахара - на этот объем была отменена пошлина в 340 долл. за тонну. Дополнительный сахар увеличит предложение на рынке и, следовательно, будет давить на его цену, рассчитывают власти. Впрочем, как следует из слов первого вице-премьера Андрея Белоусова, найти и ввезти этот импортный сахар было непросто. "На мировом рынке сейчас сахара просто нет. [Мы] его сейчас закупали с огромным трудом, собирали этот сахар со всего мира, все раскуплено", - рассказал он в интервью РБК.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Другим инструментом влияния на цены станет интервенционный фонд. Этот инструмент используют в России с 2001 года. При падении цен ниже минимально установленных оператор госфонда, "Объединенная зерновая компания", закупает зерно у аграриев в госфонд, а при повышении выше максимально установленных - наоборот, продает зерно из госфонда. Следовательно, когда на рынке становится меньше зерна, цена на него растет, а когда из госфонда добавляется объем, цены на него падают.

Теперь Минсельхоз предложил правительству создать государственный интервенционный фонд сахара размером до 500 тыс. тонн - это примерно месячный размер потребления, рассказал "Известиям" министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Кроме того, удерживать цены после окончания соглашений о заморозке цен вплоть до поступления нового урожая сахарной свеклы пообещали в Союзе сахаропроизводителей.

Дешевого сахара сейчас в мире нет. России не удастся найти те самые 350 тыс. тонн или они будут стоить "запредельно дорого". В итоге будут ввезены "крохи". И окажут ли они влияние на внутренние цены - большой вопрос, говорит генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. При этом даже этот объем въедет в страну дороже 40 руб. за кг, считает эксперт.

По его мнению, как раз интервенционный фонд в этой ситуации будет "меньшим из зол". Инструмент неидеальный - государству придется потратиться на хранение и прочее.

"Надо будет еще вовремя купить, вовремя продать и быть готовыми к тому, что на каком-то этапе это вообще окажется убыточным мероприятием. Но госфонд будет сформирован из национального ресурса, а не из импортного, купленного втридорога", - поясняет Рылько.

Он считает, что, если бы этот механизм был применен раньше, когда цены росли, тогда государству удалось бы избежать их регулирования. Госфонд зерна также мог бы оказать влияние на возросшие цены в этом сезоне. Но, когда появилась в нем необходимость, оказалось, что он пуст, говорит Дмитрий Рылько.

Фото: iStock
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Впрочем, по его мнению, 500 тыс. тонн - слишком большой размер фонда для сахара. Объема в 250 тыс. тонн будет достаточно для того, чтобы влиять на цену, считает он.

За прошлый год сахар стал самым подорожавшим продуктом. По данным Росстата, за 2020 год сахар вырос в цене на 64,54%. В прошлом году из-за сокращения площадей под свеклой и плохой погоды производство сахара снизилось более чем на 20%, до 5,8 млн тонн (при потреблении около 6 млн тонн). В этом году Минсельхоз прогнозирует увеличение площадей на 15%, что позволит нормализовать ситуацию.

Соглашения о предельно допустимых ценах на сахар и подсолнечное масло были подписаны в конце прошло года. Предполагалось, что они будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Но в конце марта кабмин продлил их, усмотрев риски подорожания этих товаров на фоне высоких мировых цен. Цены на подсолнечное масло заморожены на уровне 95 рублей за литр в опте и 110 рублей за литр в рознице. Эти ограничения будут действовать до 1 октября 2021 года.

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