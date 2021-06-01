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01.06.2021 15:49
Рубрика: Культура

Археологи обнаружили крупнейшую церковь средневековой Нубии

Текст: Денис Передельский
Фото: CAS UW / Mateusz Reklajtis Фото: CAS UW / Mateusz Reklajtis
Фото: CAS UW / Mateusz Reklajtis

Польские археологи из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета, работающие в рамках гранта в Старой Донголе в Судане, раскопали остатки, вероятно, самой крупной церкви средневековой Нубии.

Фото: Antiquity
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Как сообщает Nauka w Polsce, открытие было сделано в городе Донголе. Польские археологи работают здесь с 1964 года. В 2018 году работы были продолжены по гранту Европейского исследовательского совета.

Многие найденные здесь артефакты были отправлены в Национальный музей в Варшаве еще более полувека назад. Казалось, что принципиально новых данных об этом древнем городе получить уже невозможно. Однако авторы исследования уверяют, что им удалось совершить открытие, способное в корне изменить представление не только о самом городе, но и в целом об истории нубийской церкви.

В ходе исследований, проведенных весной 2021 года, археологи раскопали стену апсиды с прилегающей в ней стеной кирпичного храма. Также они очистили купол большой гробницы, расположенной в самом центре города.

Стены апсиды, которая считалась самым священным местом в церкви, украшены картинами - изображенными в два ряда монументальными фигурами. По словам исследователей, это самая большая апсида, обнаруженная на сегодняшний день в Нубии. По предварительным оценкам, ее диаметр составлял шесть метров, а ширина церкви, которой она принадлежала, достигала 26 метров.

"По примеру других нубийских церквей мы знаем, что длина здания была пропорциональна ширине, - говорит руководитель экспедиции Артур Облуский. - Если наш вывод, основанный на уже известных размерах, подтвердится, то это будет самая большая церковь, обнаруженная до сих пор в Нубии. Не менее важно и то, где именно мы ее нашли - в центре крупного города, который был столицей объединенных королевств Нобадия и Макурия".

Фото: iStock
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По его словам, подобный архитектурный ансамбль находился и в городе в Фарасе, где собор стоял прямо посреди цитадели. К востоку от него была построена купольная гробница Иоанна, епископа Фараса. В Донголе к юго-востоку от апсиды также было обнаружено ранее неизвестное большое здание с куполом.

"Только есть одна "небольшая" разница: купол гробницы Иоанна имеет диаметр 1,5 метра, а этот в пять раз больше - его диаметр составляет 7,5 метра", - говорит Облуский.

Археологи предполагают, что в Донголе большая церковь тоже могла быть собором, рядом с которой был сооружен некрополь для церковных сановников, вероятно, конкретно для местных епископов. До сих пор считалось, что соборы в Нубии строились за пределами цитадели и что именно это было характерной чертой местной религиозной архитектуры на протяжении многих столетий.

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