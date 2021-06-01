Чемезов предложил изменить название лайнера Sukhoi Superjet

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов предложил изменить название лайнера Superjet. По его словам, для этого следует объявить всероссийский конкурс.

"Мы создаем новую модификацию "Суперджета" (Sukhoi Superjet New), и эта работа еще впереди. Считаю, что название надо менять, конечно. Почему самолет российского производства должен английской аббревиатурой называться?" - цитирует Чемезова РБК.

На вопрос о том, как именно будет выбираться имя для самолета, Чемезов сказал "пока не думали об этом". По его словам, одним из вариантов является проведение всероссийского конкурса.