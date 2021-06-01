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01.06.2021 16:58
Рубрика: Экономика

Чемезов предложил изменить название лайнера Sukhoi Superjet

Текст: Иван Черноусов

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов предложил изменить название лайнера Superjet. По его словам, для этого следует объявить всероссийский конкурс.

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"Мы создаем новую модификацию "Суперджета" (Sukhoi Superjet New), и эта работа еще впереди. Считаю, что название надо менять, конечно. Почему самолет российского производства должен английской аббревиатурой называться?" - цитирует Чемезова РБК.

На вопрос о том, как именно будет выбираться имя для самолета, Чемезов сказал "пока не думали об этом". По его словам, одним из вариантов является проведение всероссийского конкурса.

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